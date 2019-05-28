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Neden teneke kutuyla cam şişedeki kolanın tadı farklı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.05.2019 09:13 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü kola üreticileri tariflerinin aynı ve değişmediğini söylese de biz tüketiciler için bu durum böyle değil. Şişe kola içerken aldığımız tat ile teneke kola içerken aldığımız lezzetin farklı olduğunu neredeyse herkes düşünüyor. Peki neden?

Neden teneke kutuyla cam şişedeki kolanın tadı farklı?

Kutu kola, cam şişe kola, plastik şişede kola... Bazı tüketiciler bu 3 farklı kutulamanın farklı tatlara sahip olduğunu söylüyor. Bu konuya Kimyager Sarah Risch şöyle bir açıklama yapıyor; "Alüminyum kutular, bazı soda aromasını bastıran polimer bir kaplamaya sahip." Risch, plastik şişelerle ilgili olarak da "kolanın tadı, içeceğe aktarılan plastikteki bazı asetaldehit tarafından değiştirilebilir." diyor.

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Cam şişeler ise yapıları gereği tat alma noktasında daha gerçekçi bir his uyandırıyor. Elbette bu kutuların arasında en sağlıklı olanı şüphesiz cam şişeler. Uzmanlar, bazı insanların teneke kutudan aldıkları tadın farklı gelmesinin sebebinin metal hassasiyeti olabileceğini söylüyor.

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Kutulama yönteminin yanı sıra kola tadının değişik gelmemesi için ürünü depolama şekli de son derece önemli. Bunun için ürünü muhafaza ederken alanın ışık almayan, sıcaklık dengesinin doğru bir ayarda olması gerekiyor. Aksi halde kolanın aromasında değişikler meydana gelmesi mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
kutu kola ve şişe kola arasındaki fark kutu kola

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