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Nefes darlığı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 22.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

Elazığ'da öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Keko Ateş'in (91) nefes borusunda 10 santimlik çivi tespit edildi. Ateş'in, 24 yıl önce Larenks kanseri ameliyatı sırasında nefes borusunda açılan açıklığı temizlemek için kullandığı çivinin soluk borusuna kaçtığı belirlendi.

Keko Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkik ve muayenelerden sonra Ateş'in nefes borusunda çivi olduğu tespit edildi. Hastanın hayatını tehlikeye atan bu durumun giderilmesi için Ateş, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç tarafından operasyona alındı. Soluk borusun içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan 10 santim uzunluğundaki çivi, 'Rijit Bronskoskopi' işlemiyle çıkarıldı.

"10 SANTİMLİK ÇİVİYİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇIKARDIK"

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, Larenks kanseri olan Ateş'in, 24 yıl önce Total Larenjektomi ameliyatı sırasında boynundan nefes borusuna açılan açıklığı temizlemek için kullandığı çivinin soluk borusuna kaçtığını anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "Bu nedenle gelişen öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile önce başka bir sağlık merkezine başvuran, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kliniği'ne yönlendirilen hastaya çektiğimiz tomografide soluk borusu içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan bir çivi olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Uyguladığımız Rijit Bronskoskopi işlemi ile nefes borusundaki 10 santimlik çiviyi başarılı bir şekilde çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrası bir süre serviste takip ettikten sonra gün içerisinde şifa ile taburcu ettik" dedi.

Nadir de olsa karşılaştıkları bu tür durumlarda hızlı müdahalenin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, trakeostomili hastaların yabancı cisimlerle soluk borusuna müdahale etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Nefes Çivi Larenks kanseri

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