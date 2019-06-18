Nefes kesen müthiş bir maceraya hazır olun

Geçtiğimiz E3 etkinliğinde en çok dikkat çeken yapımlardan birisi de Gears 5 olmuştu. Microsoft’un Xbox üzerindeki en önemli markalarından biri olan Gears, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak.

Bilindiği üzere Microsoft son zamanlarda Xbox’a özel olarak duyurduğu oyunları Windows için de satışa sunmaya başlamıştı. Nitekim Gears 5 tarafında da aynı strateji ile yola devam edilecek. Türkçe dil desteğine de sahip olması beklenen yapım, Xbox One ile birlikte PC’de de boy gösterecek.

Oyunun geliştirme tarafındaki yükünü üstlenen The Coalition, geçtiğimiz gün yeni bir oynanış videosu paylaştı.

Gears of War serisinin yeni oyunu bizlere nefes kesen bir macera deneyimi sunacak. Serinin önceki oyunlarını oynayıp bitirenlerin de bildiği üzere, dünyayı yok olmanın eşiğine getiren bir istiladan kurtarmak için bir kez daha kolları sıvayacağız.

Serinin yeni oyunu hem PC, hem de Xbox One için 10 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz.

