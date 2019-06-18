Mynet Trend

Nefes kesen müthiş bir maceraya hazır olun

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

Gears 5 için yaklaşık olarak 10 dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Nefes kesen müthiş bir maceraya hazır olun

Geçtiğimiz E3 etkinliğinde en çok dikkat çeken yapımlardan birisi de Gears 5 olmuştu. Microsoft’un Xbox üzerindeki en önemli markalarından biri olan Gears, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak.

Bilindiği üzere Microsoft son zamanlarda Xbox’a özel olarak duyurduğu oyunları Windows için de satışa sunmaya başlamıştı. Nitekim Gears 5 tarafında da aynı strateji ile yola devam edilecek. Türkçe dil desteğine de sahip olması beklenen yapım, Xbox One ile birlikte PC’de de boy gösterecek.

Oyunun geliştirme tarafındaki yükünü üstlenen The Coalition, geçtiğimiz gün yeni bir oynanış videosu paylaştı.

Gears of War serisinin yeni oyunu bizlere nefes kesen bir macera deneyimi sunacak. Serinin önceki oyunlarını oynayıp bitirenlerin de bildiği üzere, dünyayı yok olmanın eşiğine getiren bir istiladan kurtarmak için bir kez daha kolları sıvayacağız.

Serinin yeni oyunu hem PC, hem de Xbox One için 10 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Oyun dünyasının acı kaybı!Oyun dünyasının acı kaybı!
IoT cihaz güvenliği için yasa geliyorIoT cihaz güvenliği için yasa geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gears 5 Microsoft’un Xbox

En Çok Okunan Trend Haberler

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

Piton timsahı canlı canlı yedi!

Piton timsahı canlı canlı yedi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyun severlerin merakla bekledikleri oyunlar

Oyun severlerin merakla bekledikleri oyunlar

Wolfenstein Youngblood için önemli bir açıklama yapıldı

Wolfenstein Youngblood için önemli bir açıklama yapıldı

Marvel’s Avengers oyunu için önemli bir açıklama yapıldı

Marvel’s Avengers oyunu için önemli bir açıklama yapıldı

Oyun dünyasının acı kaybı!

Oyun dünyasının acı kaybı!

IoT cihaz güvenliği için yasa geliyor

IoT cihaz güvenliği için yasa geliyor

Mesh teknolojisine sahip ilk WiFi menzil genişletici

Mesh teknolojisine sahip ilk WiFi menzil genişletici

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.