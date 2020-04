Nefes kredisi KOBİ’lere nefes aldıracak

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, 365 oda ve borsanın katkılarıyla, finansman sorunu yaşayan işletmelere yönelik ‘Nefes Kredisi’ uygulamasının yeniden devreye alındığını açıkladı.

Nefes kredisi için gerekli imzaların TOBB ve Denizbank arasında atıldığını anımsatan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, 7’nci defa uygulamaya konulan nefes kredisinin kredisinin, Covid-19 salgını nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan KOBİ’lere can suyu etkisi sağlayacağını söyledi. ‘TOBB Nefes Kredisi 2020’ projesinin yaklaşık 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşmasının beklendiğini aktaran Akıncı, krediye Kredi Garanti Fonunun (KGF) hazine desteğiyle kefalet sağlayacağını ifade etti.

TOBB, oda ve borsaların tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan nefes kredisinde 2020 yılının tamamen ödemesiz geçeceğini vurgulayan Akıncı, “Korona virüs pandemisi küresel manada olumsuz etkilerini göstermekte. Devletimizin çeşitli alanlarda hayata kazandırdığı yeni düzenlemeler ve ekonomik tedbirlerin yanı sıra TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi uygulaması bu zorlu süreçte özellikle finansman noktasında sorun yaşayan tüm işletmelerimize can suyu katkısı sağlayacak. Reel sektörün üretime devam edebilmesi ve istihdamın korumasına yönelik uygulamaya alınan Nefes Kredisinden cirosu 25 milyon TL altında olan tüm oda ve borsa üyesi işletmeler yararlanabilecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol gereğince 3 Milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 Milyon TL ile 25 Milyon TL arasında cirosu olan işletmeler ise azami 100 bin TL kredi kullanabilecekler. 2020 yılında ana para ve faiz ödemesi olmayacak olan kredi 2021 yılından itibaren 12 eşit taksitle geri ödenecek. Yıllık faiz oranı yüzde 7,50 olarak gerçekleşecek nefes kredisinden faydalanmak isteyen üyelerimiz faaliyet belgelerini borsamıza gelmeden web sitemiz üzerinden https://www.gtb.org.tr/faaliyet-belgesi temin edebilirler” dedi.

Covid-19 sonrası dünyayı yeni bir ekonomik bir düzeninin beklediğini kaydeden Akıncı, “Tarihin önemli dönüm noktalarından birini geride bıraktığımızda hiç kuşkusuz birçok alışkanlıklarımız köklü bir değişime uğrayacak ve hiçbir zaman artık eskisi gibi olmayacak. Hayatın tam merkezinde oluşacak bu değişim ve dönüşümlere şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Bunu ancak üretim bandımızı ve istihdamımızı koruyarak, teknoloji odaklı yatırımlarımızı daha da güçlendirerek sağlayabiliriz. İnsanlık tarihi açısından kritik bir viraj olarak değerlendirilen bu süreçte, reel sektörümüze sağlanan destekler ileriki dönemlerde pozitif yararlarını mutlaka gösterecektir. Bu bağlamda devletimizin ekonomi kurmaylarına, zor günlerde elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman imtina etmeyen, iş dünyamızın sorunlarının çözümü noktasında büyük bir özveriyle çalışan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcılıoğlu ile nefes kredisiyle KOBİ’lerimize can suyu taşıyan KGF ve Denizbank yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.