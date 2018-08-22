MAGAZİN

Nefes Nefese 4. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 22 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 22.08.2018 08:30 | Son Güncelleme

Nefes Nefese 4. bölümü bu akşam var mı? Kurban Bayramı'nın 2. gününde 22 Ağustos Çarşamba günü Star TV yayın akışında Nefes Nefese yeni bölümü yer alıyor mu? Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Yıldız ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Nefes Nefese 4. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Heyecanla izlenen yeni dizinin son bölümü soluksuz izlenmiş ve yeni bölüm merakla beklenmeye başlanmıştı. İşte Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı ve 22 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı...

Nefes Nefese 4. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 22 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı

Nefes Nefese 4. yeni bölümü merakla bekleniyor. Çarşamba akşamları Star TV'de ekrana gelen Nefes Nefese dizisi, farklı ve sürükleyici senaryosu, deneyimli oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Son bölümde Yusuf, Rüya'yı babasına karşı takasta kullanacaktı fakat son anda Rüya'nın hayatından endişe ettiği için vazgeçti. Bu sahne ile biten son bölümden sonra ekrana gelen Nefes Nefese 4. yeni bölüm fragmanında, Rüya'nın peşindeki adamlar, Yusuf'un evine silahlı baskın yapar ve Rüya'yı kaçırırlar. Peki Nefes Nefese yeni bölüm bu akşam var mı?

NEFES NEFESE 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Nefes Nefese yeni bölümü bayram nedeniyle bir hafta sonra ekrana gelecek. Yani Nefes Nefese 4. bölüm 29 Ağustos Çarşamba günü Star TV'de. Dizinin önceki bölümler bayram boyunca Star TV'de olacak.

22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fazilet Hanım ve Kızları Yerli Dizi - Tekrar
09:30 Kalbimin Sultanı Yerli Dizi - Tekrar
12:15 En Güzel Bölüm Magazin - Yeni Bölüm
12:40 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Tekrar
15:15 En Güzel Bölüm Magazin - Tekrar
15:30 Ufak Tefek Cinayetler Yerli Dizi - Tekrar
18:45 Star Haber Haber
20:00 Erkenci Kuş Yerli Dizi - Tekrar
23:00 Nefes Nefese Yerli Dizi - Tekrar
01:50 Avlu Yerli Dizi - Tekrar
04:00 İki Aile Yerli Dizi - Tekrar
05:20 Güzel Köylü Yerli Dizi - Tekrar

NEFES NEFESE 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf, Rüya’yı yakalayıp takasa götürebilecek mi? Rüya'ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf'u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır.

Takas için söz verdiği saate kadar Rüya'yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya'yı karış karış arayıp Rüya'yı bulacaktır.

Bu arada Rüya Suriye'deki Boran'a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir.

NEFES NEFESE 3. SON BÖLÜM FULL İZLE

Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye'ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya'nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya'ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya'ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya'da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya'nın peşindedir.


PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can'ın kıskandırma savaşı! (Yeni bölüm ne zaman?)Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can'ın kıskandırma savaşı! (Yeni bölüm ne zaman?)
Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklamaKenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nefes nefese nefes nefese 4. bölüm star tv yayın akışı 22 ağustos Çarşamba

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı dertte! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI'ya her şeyi itiraf etti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı dertte! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI'ya her şeyi itiraf etti!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic itirafı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic itirafı

İlginizi Çekebilir

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Çocuklar Duymasın yeni sezon fragmanı! Havuç evleniyor!

Çocuklar Duymasın yeni sezon fragmanı! Havuç evleniyor!

Show TV'nin yeni dizisinde flaş gelişme! Ekrana veda ediyor

Show TV'nin yeni dizisinde flaş gelişme! Ekrana veda ediyor

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can'ın kıskandırma savaşı! (Yeni bölüm ne zaman?)

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can'ın kıskandırma savaşı! (Yeni bölüm ne zaman?)

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 21 Ağustos Salı Star TV yayın akışı

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 21 Ağustos Salı Star TV yayın akışı

Payitaht Abdülhamit'in kadrosuna 5 yeni flaş transfer!

Payitaht Abdülhamit'in kadrosuna 5 yeni flaş transfer!

Avlu yeni sezon tanıtımı yayında! Avlu ilk bölüm tarihi belli oldu mu?

Avlu yeni sezon tanıtımı yayında! Avlu ilk bölüm tarihi belli oldu mu?

Reyting sonuçları 17 Ağustos: 4N1K İlk Aşk 7. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 17 Ağustos: 4N1K İlk Aşk 7. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.