Nefes Nefese 4. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 22 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı

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Nefes Nefese yeni bölümü bayram nedeniyle bir hafta sonra ekrana gelecek. Yani Nefes Nefese 4. bölüm 29 Ağustos Çarşamba günü Star TV'de. Dizinin önceki bölümler bayram boyunca Star TV'de olacak.

Nefes Nefese 4. yeni bölümü merakla bekleniyor. Çarşamba akşamları Star TV'de ekrana gelen Nefes Nefese dizisi, farklı ve sürükleyici senaryosu, deneyimli oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Son bölümde Yusuf, Rüya'yı babasına karşı takasta kullanacaktı fakat son anda Rüya'nın hayatından endişe ettiği için vazgeçti. Bu sahne ile biten son bölümden sonra ekrana gelen Nefes Nefese 4. yeni bölüm fragmanında, Rüya'nın peşindeki adamlar, Yusuf'un evine silahlı baskın yapar ve Rüya'yı kaçırırlar. Peki Nefes Nefese yeni bölüm bu akşam var mı?

NEFES NEFESE 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf, Rüya’yı yakalayıp takasa götürebilecek mi? Rüya'ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf'u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır.

Takas için söz verdiği saate kadar Rüya'yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya'yı karış karış arayıp Rüya'yı bulacaktır.

Bu arada Rüya Suriye'deki Boran'a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir.

NEFES NEFESE 3. SON BÖLÜM FULL İZLE

Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye'ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya'nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya'ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya'ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya'da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya'nın peşindedir.



