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Nefes Nefese dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Nefes Nefese konusu ve fragmanları

DİZİ HABERLERİ  | 25.07.2018 00:54 | Son Güncelleme

Star TV'nin merakla beklenen yeni aksiyon dizisi Nefes Nefese'nin yayın tarihi belli oldu. Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un başrollerde oynadığı aksiyon sahneleriyle dolu Nefes Nefese'nin 1. bölümünden iki yeni fragman da yayınlandı. İşte Adana ve Antakya'da çekilen Nefes Nefesi dizisinin genel konusu ve oyuncu kadrosu

Nefes Nefese dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Nefes Nefese konusu ve fragmanları

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Uğur Yücel ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Nefes Nefese dizisi 1 Ağustos Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında başlıyor. Dizinin yapımcılığını TMC Film'den Erol Avcı üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğunda Uğur Yücel oturuyor.

NEFES NEFESE 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

NEFES NEFESE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda ve başrolünde usta oyuncu Uğur Yücel’in yer aldığı, senaryosunu Yabancı Damat, Canım Ailem ve Aramızda Kalsın gibi başarılı işlerin de senaristliğini yapan Selin Tunç’un yazdığı, Nefes Nefese 1 Ağustos Çarşamba 20.00'da Star TV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

NEFES NEFESE OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Nefes Nefese’de; Şebnem Hassanisoughi, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Gülçin Şantırcıoğlu, Nik Xheliau, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, Serkan Genç, Mehmet Akif Özdemir, Yelda Püsküllü, Nur Güven, Seçkin Şahin, İpek Ayaz Kortunç, Zeynep Anacan, Pınar Erincin, Burak Zereyalp, Doğukaan Uğurlugülbüken, Derin Oflaz, Asil Yıldırım rol alıyor.

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NEFES NEFESE KONUSU NEDİR? NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri Adana ve Antakya’da devam eden Nefes Nefese, Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.

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