Nefes Nefese dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Nefes Nefese konusu ve fragmanları

NEFES NEFESE KONUSU NEDİR? NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri Adana ve Antakya’da devam eden Nefes Nefese, Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.



