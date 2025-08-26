Nefesin kıymetini bilmek: Çocuklarda astım

Her çocuğun özgürce koşup oynayabilmesi en büyük mutluluk olsa gerek. Çocuklarda yaşanan astım bu özgürlüğün önüne geçebiliyor. Nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunumla kendini gösteren astım, çocukluk çağında en sık rastlanan kronik rahatsızlıklardan biri. Türkiye’de de her 10 çocuktan birinde astım görülüyor.

ASTIMIN NEDENLERİ

Genetik yatkınlık önemli bir faktör olsa da çevresel koşullar da hastalığın gelişiminde etkili. Evdeki toz, polen, küf, evcil hayvan tüyleri gibi alerjenler tetikleyici olabilirken; hava kirliliği ve pasif sigara içiciliği de tabloyu ağırlaştırıyor. Ayrıca tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları da astım riskini artırabiliyor.

GÜNDELİK HAYATA ETKİSİ

Astımlı çocuklarda öksürük, gece uykusuzlukları ve nefes darlığı nedeniyle okul başarısında düşüş gözlenebiliyor. Spor aktivitelerinde geri planda kalmaları da sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Astım tamamen ortadan kaldırılamasa da düzenli doktor kontrolü ve uygun ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabiliyor. Ebeveynlerin en büyük görevi ise tetikleyici faktörlerden çocuklarını korumak. Evde sigara içmemek, temizlikte aşırı kimyasal kullanmamak, alerjenleri en aza indirmek ve çocuğu aktif bir yaşam tarzına yönlendirmek gerekiyor.