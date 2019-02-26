Neffos X20 ve X20 Pro MWC’de ortaya çıktı

Neffos X20 ve X20 Pro, Mobil Dünya Kongresi’nde ilk kez görülebilecek. Haziran ayında sunulması planlanan ve Android 9.0 Pie işletim sistemine dayalı Neffos’un yeni arayüzü olan NFUI 9.0’da bu telefonlarla birlikte kutudan çıkmış olacak.

Neffos X20 ve X20 Pro, çiğ damlası tarzı ekran çentikli, degrade tasarımlı ve yapay zekalı ekranlara sahip. Yapay zeka ile geliştirilmiş çift arka kameralı telefonlar ‘Güzelliği Gör’ sloganıyla piyasaya çıkacak. Neffos X20, siyah, mavi, kırmızı ve aurora moru; Neffos X20 Pro ise obsidyen siyahı, safir mavisi, malakit yeşili ve günbatımı moru kasa renkleri ile satışa sunulacak.

Telefonların arka yüzünde yer alan renk gradyanı etkisi, sadece göz alıcı ve farklı görünmekle kalmıyor; aynı zamanda dokunma hissi veren nanokristal çok katmanlı bir kaplama tekniği ile elde edilmiş durumda. Ayrıca telefonların panelleri 3D kavisi ile de dikkat çekiyor.

Her iki telefonda 19:9 en boy oranına sahip 6.26 inçlik ekran yer alıyor. 4GB bellek ve 128GB genişletilebilir diske sahip çok çekirdekli bir işlemci kullanılan telefonlarda, 4.100mAh kapasiteli uzun ömürlü pil bulunuyor. 13 ve 5 M piksel çift arka kamerası olan Neffos X20 ve X20 Pro’nun sensörlerinden biri derinlik sensörü olarak işlev görüyor.