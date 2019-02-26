Mynet Trend

Neffos X20 ve X20 Pro MWC’de ortaya çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 26.02.2019 09:32 | Son Güncelleme

TP-Link Neffos’un en yeni modelleri olan Neffos X20 ve X20 Pro, ilk kez Mobil Dünya Kongresi’nde görüldü.

Neffos X20 ve X20 Pro MWC’de ortaya çıktı

Neffos X20 ve X20 Pro, Mobil Dünya Kongresi’nde ilk kez görülebilecek. Haziran ayında sunulması planlanan ve Android 9.0 Pie işletim sistemine dayalı Neffos’un yeni arayüzü olan NFUI 9.0’da bu telefonlarla birlikte kutudan çıkmış olacak.

Neffos X20 ve X20 Pro, çiğ damlası tarzı ekran çentikli, degrade tasarımlı ve yapay zekalı ekranlara sahip. Yapay zeka ile geliştirilmiş çift arka kameralı telefonlar ‘Güzelliği Gör’ sloganıyla piyasaya çıkacak. Neffos X20, siyah, mavi, kırmızı ve aurora moru; Neffos X20 Pro ise obsidyen siyahı, safir mavisi, malakit yeşili ve günbatımı moru kasa renkleri ile satışa sunulacak.

Telefonların arka yüzünde yer alan renk gradyanı etkisi, sadece göz alıcı ve farklı görünmekle kalmıyor; aynı zamanda dokunma hissi veren nanokristal çok katmanlı bir kaplama tekniği ile elde edilmiş durumda. Ayrıca telefonların panelleri 3D kavisi ile de dikkat çekiyor.

Her iki telefonda 19:9 en boy oranına sahip 6.26 inçlik ekran yer alıyor. 4GB bellek ve 128GB genişletilebilir diske sahip çok çekirdekli bir işlemci kullanılan telefonlarda, 4.100mAh kapasiteli uzun ömürlü pil bulunuyor. 13 ve 5 M piksel çift arka kamerası olan Neffos X20 ve X20 Pro’nun sensörlerinden biri derinlik sensörü olarak işlev görüyor.

Neffos’un bu yeni modelleri ile görücüye çıkacak olan NFUI 9.0 arayüz yazılımı; fotoğraf çekmeyi daha zevkli hale getirecek özelliklerle donatılmış durumda. Hem ön hem arka kamera ile gelişmiş Bokeh portre gibi çeşitli kamera uygulamalarına sunan NFUI 9.0; daha iyi özçekimler için Yapay Zekalı Güzellik Modu’na sahip.

2018 yılında satışları yüzde 300 artan Neffos’un bu iki yeni modelinin yanı sıra halen aktif satılan X9, C9, C9A ve projektör desteği olan P1 modelleri de MWC 2019’da yer alıyor.

Anthem inceleme puanları yayınlandı! Büyük hayal kırıklığı!

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
Bu hafta çıkacak oyunlar Bu hafta çıkacak oyunlar
Yaani’ye yeni özellikler geliyorYaani’ye yeni özellikler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Neffos X20 Mobil Dünya Kongresi

En Çok Okunan Trend Haberler

Liseli öğrenciden hayat kurtaracak buluş!

Liseli öğrenciden hayat kurtaracak buluş!

Amatör Lig'in Maradona'sı! Yok böyle gol

Amatör Lig'in Maradona'sı! Yok böyle gol

Düğünde akılalmaz kavga! Sandalyeler havada uçustu! Sebebi şoke edecek!

Düğünde akılalmaz kavga! Sandalyeler havada uçustu! Sebebi şoke edecek!

Oscar'a damga vuran Türk! Herkesle fotoğraf çektirdi

Oscar'a damga vuran Türk! Herkesle fotoğraf çektirdi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Microsoft ve Nintendo güçlerini birleştiriyor

Microsoft ve Nintendo güçlerini birleştiriyor

LG V50 ThinQ 5G özellikleri ve fiyatı

LG V50 ThinQ 5G özellikleri ve fiyatı

Xperia 10 ve 10 Plus orta düzeyde iddialı

Xperia 10 ve 10 Plus orta düzeyde iddialı

Huawei MateBook X Pro ön inceleme

Huawei MateBook X Pro ön inceleme

Huawei Mate X ön inceleme

Huawei Mate X ön inceleme

LG G8 ThinQ özellikleri hakkında her şey!

LG G8 ThinQ özellikleri hakkında her şey!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.