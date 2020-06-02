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Nefis ıspanaklı pasta tarifi: Rengi gözünüzü tadı damağınızı şenlendirsin

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sizce de farklı bir şeyler denemenin zamanı gelmedi mi? İşte yapımı kolay, lezzeti nefis ıspanaklı pasta tarifi.

Nefis ıspanaklı pasta tarifi: Rengi gözünüzü tadı damağınızı şenlendirsin

Ispanaklı pasta tarifi ilk başta biraz garip gelse de hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gönülleri fetheden tatlıların başında gelir. Klasik kek tarifinden ve renginden sıyrılarak ön plana çıkan ıspanaklı pastayı kolaylıkla hazırlayarak sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Tarifi kolay ıspanaklı pasta, ıspanak sevmeyenlerin bile favori tatlıları arasında yer alacak.

ISPANAKLI PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

Tam kıvamında, 8-10 kişilik ıspanaklı pastayı yapmaya hazırsanız, malzemelere bakalım.

Ispanaklı pasta keki için;

  • 500 gram ıspanak
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 yumurta
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 su bardağı un

Ispanaklı pasta kreması için;

  • 1 litre süt
  • 1 çay bardağı un
  • 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 yumurta

Ispanaklı pasta üzeri için;

  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket krem şanti

ISPANAKLI PASTA NASIL YAPILIR?

Nefis ıspanaklı pasta tarifine kremasını yaparak başlayalım:
Derin bir tencereye kreması için hazırladığımız süt, şeker, nişasta ve unu koyarak bir süre karıştıralım.

Ocağa aldığımız krema harcını sürekli karıştırarak pişirelim.
Kremanın pişmesine yakın tereyağı ve vanilyayı ekleyip ocağın altını kapatalım. Bu şekilde bir süre daha karıştırmaya devame edelim.

Hazır olan kremamızı üzerini örtüp soğumaya ve dinlenmeye bırakabilirsiniz.

Ispanaklı pasta keki için:

Ispanaklı pasta keki için bol suda yıkadığımız ıspanakları iki şekilde hazırlayabiliriz;

1-Ispanakları buharda pişirip, püre haline getirebilirsiniz veya

2-Çiğ ıspanakları püre olana kadar rondodan çekebilirsiniz.

Derin bir kaba yumurta ve şekeri koyarak blenderla yaklaşık 5 dakika çırpalım.

Ardından un hariç diğer malzemeleri ekleyerek bir süre daha çırpalım.

Son olarak unu yavaş yavaş ekleyerek harcı karıştıralım.

Kek kalıbını yağlayın ve hazırladığınız harcı içine alın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar keki pişirin. İlk 20 dakika fırının kapağını açmayın.

Kek pişince, soğumaya bırakın.

Soğuyan kekin kenarlarını ve üzerinde oluşan bombeyi bir bıçak yardımıyla düzgün bir şekilde kesin.

Aldığınız parçaları bir kasede ufalayın.

Servis tabağına aldığınız keki, dikkatli bir şekilde ortasından keserek ikiye ayırın.

Ispanaklı pasta için hazırladığınız kremayı arasına eşit miktarda yayın ve kekin diğer parçasını dikkatli bir şekilde üzerine yerleştirin.

Ispanaklı pasta üzeri için;

1 paket krem şantiyi, 1 su bardağı sütün içine ekleyerek çırpalım.

Kıvamını alan krem şantiyi, buzdolabında 10 dakika dinlendirelim.

Buzdolabında dinlendirdiğiniz kremşantiyi ıspanaklı pastanın üzerine ve etrafına sürün.

ISPANAKLI PASTA SUNUMU

Ufaladığınız kek parçacıkları ile ıspanaklı pastanızı süsleyebilirsiniz.

Ispanaklı pastayı servis etmeden önce bir saat buzdolabında dinlendiriniz.

Nefis ıspanaklı pastayı dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

ISPANAKLI PASTA TARİFİ PÜF NOKTALARI

  • Nefis ıspanaklı pasta için dikkat edilmesi en önemli unsurlardan biri ıspanak seçimidir. Pastanız için kullanacağınız ıspanaklar ne kadar taze olursa ıspanaklı pastanızın rengi o kadar canlı olacaktır.

  • Pasta için kullanacağınız ıspanaklarınızı suda haşlamayın. Suda haşlanan ıspanaklar canlılığını yitirir. En uygun yöntemler buharda haşlanarak veya çiğ olarak rondodan geçirerek kullanılmasıdır.

  • Ispanaklı pastanın tazeliğini yitirmesini istemiyorsanız, buzdolabında hava almayacak şekilde muhafaza ediniz.

ISPANAKLI PASTA ÇEŞİTLERİ

Kış mevsiminin en çok tüketilen sebzelerinden biri olan ıspanağı kekin içine katarak görüntüsüyle iştah açan birbirinden lezzetli pastalara imza atabilirsiniz. Ufak dokunuşlarla ıspanaklı yaş pasta, ıspanaklı rulo pasta, muhallebili ıspanaklı pasta, ıspanaklı köstebek pasta yapabilirsiniz. Veya tarifi daha da sadeleştirerek ıspanaklı kek yapabilirsiniz.

ISPANAKLI PASTA KALORİ

Karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek olan ıspanaklı pastanın orta boy bir dilimi 318 kaloridir.


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