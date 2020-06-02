Nefis ıspanaklı pasta tarifi: Rengi gözünüzü tadı damağınızı şenlendirsin

Hazır olan kremamızı üzerini örtüp soğumaya ve dinlenmeye bırakabilirsiniz.

Ocağa aldığımız krema harcını sürekli karıştırarak pişirelim. Kremanın pişmesine yakın tereyağı ve vanilyayı ekleyip ocağın altını kapatalım. Bu şekilde bir süre daha karıştırmaya devame edelim.

Nefis ıspanaklı pasta tarifi ne kremasını yaparak başlayalım: Derin bir tencereye kreması için hazırladığımız süt, şeker, nişasta ve unu koyarak bir süre karıştıralım.

Ispanaklı pasta tarifi ilk başta biraz garip gelse de hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gönülleri fetheden tatlıların başında gelir. Klasik kek tarifinden ve renginden sıyrılarak ön plana çıkan ıspanaklı pastayı kolaylıkla hazırlayarak sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Tarifi kolay ıspanaklı pasta, ıspanak sevmeyenlerin bile favori tatlıları arasında yer alacak.

Ispanaklı pasta için hazırladığınız kremayı arasına eşit miktarda yayın ve kekin diğer parçasını dikkatli bir şekilde üzerine yerleştirin.

Soğuyan kekin kenarlarını ve üzerinde oluşan bombeyi bir bıçak yardımıyla düzgün bir şekilde kesin.

Ardından un hariç diğer malzemeleri ekleyerek bir süre daha çırpalım.

Derin bir kaba yumurta ve şekeri koyarak blenderla yaklaşık 5 dakika çırpalım.

Ispanaklı pasta keki için bol suda yıkadığımız ıspanakları iki şekilde hazırlayabiliriz;

1 paket krem şantiyi, 1 su bardağı sütün içine ekleyerek çırpalım.

Kıvamını alan krem şantiyi, buzdolabında 10 dakika dinlendirelim.

Buzdolabında dinlendirdiğiniz kremşantiyi ıspanaklı pastanın üzerine ve etrafına sürün.

ISPANAKLI PASTA SUNUMU

Ufaladığınız kek parçacıkları ile ıspanaklı pastanızı süsleyebilirsiniz.

Ispanaklı pastayı servis etmeden önce bir saat buzdolabında dinlendiriniz.

Nefis ıspanaklı pastayı dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

ISPANAKLI PASTA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Nefis ıspanaklı pasta için dikkat edilmesi en önemli unsurlardan biri ıspanak seçimidir. Pastanız için kullanacağınız ıspanaklar ne kadar taze olursa ıspanaklı pastanızın rengi o kadar canlı olacaktır.

Pasta için kullanacağınız ıspanaklarınızı suda haşlamayın. Suda haşlanan ıspanaklar canlılığını yitirir. En uygun yöntemler buharda haşlanarak veya çiğ olarak rondodan geçirerek kullanılmasıdır.

Ispanaklı pastanın tazeliğini yitirmesini istemiyorsanız, buzdolabında hava almayacak şekilde muhafaza ediniz.

ISPANAKLI PASTA ÇEŞİTLERİ

Kış mevsiminin en çok tüketilen sebzelerinden biri olan ıspanağı kekin içine katarak görüntüsüyle iştah açan birbirinden lezzetli pastalara imza atabilirsiniz. Ufak dokunuşlarla ıspanaklı yaş pasta, ıspanaklı rulo pasta, muhallebili ıspanaklı pasta, ıspanaklı köstebek pasta yapabilirsiniz. Veya tarifi daha da sadeleştirerek ıspanaklı kek yapabilirsiniz.

ISPANAKLI PASTA KALORİ

Karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek olan ıspanaklı pastanın orta boy bir dilimi 318 kaloridir.



