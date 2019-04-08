Nefis kebapları ve enfes dolmaları ile bilinen Mardin mutfağından efsane lezzetler

Mardin’de ne yenir sorusuna kolaylıkla cevap bulduğum şehir. Kaldığım bir hafta boyunca bir çok lezzetini tatma imkanını yaşadım. Lezzetleri konforla keşfetmek için yolcu360 uygulaması ile Mardin Havalimanından araç kiralayabilirsiniz.

Mardinliler eti kültürünü severler öyle ki bir çok yemeklerinde eti görebilmek mümkün. Güneydoğu mutfağında hem etin hem de lezzetin önemi büyüktür. Öyle ki mahalli yemeklerinde bile lezzeti bulabilmek mümkün. Mardin’de olduğu gibi bu bölgede tadına doyamadığım şey doğal yapım ayranlarıydı. Şehirde tek alışamadığım şey kaçak çayları oldu. Gerçekten nefisti tadına bayıldığımı söylemeliyim. Gelelim Mardin’de ne yenir sorusunun cevaplarına. Bu şehre geldiğinizde hem gözünüzün hem de midenizin doyacağına eminim.

KABURGA DOLMASI: Mardin’de en çok sevilen lezzetlerin başında gelir. Eti de pilavları da lezzetlidir. Kaburganın tadında pişmesi de ayrıca lezzetlidir.

İŞKEMBE DOLMASI: Sadece mahalli yemekleri yapan lokantalarda bulabileceğiniz işkembe dolması Mardin’e özgüdür. Benim sakatatla aram iyi olmadığı için sadece resimleyebildim.