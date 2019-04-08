Nefis kebapları ve enfes dolmaları ile bilinen Mardin mutfağından efsane lezzetler

Mardin’de ne yenir sorusuna kolaylıkla cevap bulduğum şehir. Kaldığım bir hafta boyunca bir çok lezzetini tatma imkanını yaşadım. Lezzetleri konforla keşfetmek için yolcu360 uygulaması ile Mardin Havalimanından araç kiralayabilirsiniz.
Mardinliler eti kültürünü severler öyle ki bir çok yemeklerinde eti görebilmek mümkün. Güneydoğu mutfağında hem etin hem de lezzetin önemi büyüktür. Öyle ki mahalli yemeklerinde bile lezzeti bulabilmek mümkün. Mardin’de olduğu gibi bu bölgede tadına doyamadığım şey doğal yapım ayranlarıydı. Şehirde tek alışamadığım şey kaçak çayları oldu. Gerçekten nefisti tadına bayıldığımı söylemeliyim. Gelelim Mardin’de ne yenir sorusunun cevaplarına. Bu şehre geldiğinizde hem gözünüzün hem de midenizin doyacağına eminim.
KABURGA DOLMASI: Mardin’de en çok sevilen lezzetlerin başında gelir. Eti de pilavları da lezzetlidir. Kaburganın tadında pişmesi de ayrıca lezzetlidir.
İŞKEMBE DOLMASI: Sadece mahalli yemekleri yapan lokantalarda bulabileceğiniz işkembe dolması Mardin’e özgüdür. Benim sakatatla aram iyi olmadığı için sadece resimleyebildim.
SAMBUSEK: Mardin’in kapalı lahmacunudur, yerel insanların tükettiği lokantalarda bulacağınız güzel ve lezzetli bir hamur işidir. Bu lezzeti mahalli yemek yapan lokantalarda bulabilirsiniz.
MARDİN KEBABI: İnce zırhla çekilen etin nefis halidir. İlk kez Mardin’e geldiğimde Kebapçı Rıdo’da tanıştığım bu lezzet nefis. Yanına bir tasta ayran istemeyi unutmayın.
İÇLİ KÖFTE: Yağda kızartılan diğer iç köftelere nazaran Mardin’de yapılan içli köfte suda haşlanarak yapılır.
HARİRİ TATLISI: Dut pekmezi, tarçın ve cevizle yapılan bu lezzeti denemelisiniz.
LEBENİ: Bu bölgenin çorbası olan Lebeni yoğurtla yapılır. Sevilen ve sofralardan eksik olmayan bir lezzeti denemenizi öneririm.
BADEM ŞEKERİ: Mardin sokaklarında dolaşırken önünüze bir kasede şeker ikram edenler çıkacaktır. İşte ikram edilen bu lezzet yörenin en meşhurundan birisidir. Mekan önerim Davut Selim.
SÜRYANİ ŞARABI:çeceğiniz en güzel şaraplardan birisidir. Ermeni, Gürcü gibi Süryanilerde şaraba büyük önem verirler. Bu sebeptendir ki bölgeden yetişen üzümleri ve şarap yapım teknikleri sayesinde şarabın lezzetini nefis kılar.
DİBEK KAHBESİ: Mardin’de en çok karşılaşacağınız lezzetlerden birisidir. 7 karışımdan yapılan dibek kahvesini içmeden şehirden ayrılmayın. İsterseniz hediyelik olarak satın alabilirsiniz.
MARDİN ÇÖREĞİ: Yöreye özgü çöreği denemelisiniz.
TANDIR EKMEĞİ: Midyat’tan dönerken yerel birisinin söylediği ekşi maya tandır ekmeklerine bayıldım.
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