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Nefis mi nefis mercimek çorbası tarifi! Lokanta lezzetini sofralarınıza taşıyın

Betül Songur Betül Songur 13.01.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Mercimek çorbası tarifi soğan, havuç, et suyu ile zenginleştirilen malzemeleri sayesinde sofraların olmazsa olmazları arasına girmiştir. Lezzeti kadar şifa kaynağı da olan mercimek çorbası besin değerleri ile dikkat çeker. Kalp krizi riskini azaltan ve kötü kolesterolü düşüren mercimek çorbası aynı zamanda doyurucudur. İşte soğuk kış günlerinde hem içinizi ısıtacak hem sağlık depolamanızı sağlayacak nefis mercimek çorbası tarifi...

Kalabalık yemek sofralarının vazgeçilmezi mercimek çorbası, restoran menülerinin de olmazsa olmazları arasında yer alır. Mercimeğin en keyifle tüketilen türleri arasında yer alan mercimek çorbası, yemek öncesi içinizi ısıtacak. Adım adım anlattığımız videolu mercimek çorbası tarifi ile siz de sofralarınızı renklendirebilirsiniz. İşte keyifle yapıp yiyeceğiniz, tadı damağınızda kalacak o tarif...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek,
  • 1 adet büyük boy soğan,
  • 1 adet büyük boy havuç,
  • 1 yemek kaşığı domates salçası,
  • 1 yemek kaşığı tereyağ,
  • 1 yemek kaşığı un,
  • 3-4 diş sarımsak,
  • 1 yemek kaşığı kimyon,
  • 1 yemek kaşığı kırmızı biber,
  • 1 yemek kaşığı nane,
  • 1/2 litre et suyu

MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI:

  • Öncelikle ocağın altı açılır. İçerisine bir kaşık tereyağı eklenir, erimesi beklenir.
  • Tereyağı eridikten sonra bir büyük doğranmış soğan eklenir. Yumuşak hareketlerde pembeleşene kadar karıştırılır.
  • Bu arada 3-4 diş sarımsak küçük parçalara bölünebilir. Sarımsakları soğanların yanına ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz.
  • Soğanlar yumuşamaya başladıktan sonra yine küçük doğranan bir adet havucu ekleyebiliriz.
  • Sırayla bir kaşık salça, bir kaşık un ekleyip kavurma işlemine devam ediyoruz.
  • Kaşığın arka tarafıyla salçayı ve unu ezerek tüm malzemelerin bir araya karışmasını da sağlayabilirsiniz.
  • Tüm malzemelerin kavrulması tamamlandı, bu aşamada tencereye kırmızı mercimek ekleyebiliriz ve karıştırmaya devam edebiliriz.
  • Mercimek çorbası tarifinin ilk aşaması tamamlandıktan sonra et suyu ilave edilebilir. Çorbaların daha lezzetli olması için en önemli faktörlerden biri de et suyu veya tavuk suyu kullanmaktır.
  • Şimdi geldik tatlandırma aşamasına. Bunun için mercimek çorbası baharatları çorbaya eklenebilir. Biraz kırmızı biber, kimyon dökebilirsiniz, tuz da bu aşamada eklenebilir.
  • Bir süre daha karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır, ateş kontrol edilir ve 20 dakika pişmeye bırakılır.
  • Çorba piştikten sonra kapağı açılır, blender ile karıştırılır.
  • Mercimek çorbasının hazır olması için son dokunuş olarak birkaç kaşık nane ekleyerek lezzet katabilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN KITIR EKMEK NASIL YAPILIR?

Mercimek çorbasında kullanmak için kıtır ekmek hazırlayabilirsiniz. Beyaz ekmekler küp küp doğranır, tercihen kepekli ekmek de kullanabilirsiniz.

Eşit büyüklükte küçük kareler elde ettikten sonra, tavanın altı açılır, üzerine bir miktar sıvı yağ dökülür. Yağın bir süre ısınmasını bekledikten sonra kıtır ekmekleri tavanın içerisine ilave edebilirsiniz.

Bu aşamalarda ekmeklerin daha da lezzetlenmesi için küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. Kırmızı pul biber, nane ilave ederek lezzetlendirebilirsiniz. Kıtır ekmekleri mercimek çorbası dışında da her türlü çorbada rahatlıkla kullanabilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI NASIL SERVİS EDİLİR?

Mercimek çorbasını servis ederken kıtır ekmeklerle güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bunun için hazırladığınız çorbayı bir kaseye dökerek, üzerine kıtır ekmekleri ilave etmeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz yağ yakarak mercimek çorbanızın üzerine ilave etmeniz de mümkün.

Bu işlemlerin ardından kıtır ekmekli süzme mercimek çorbamız servise hazırdır.

Afiyet olsun.

MERCİMEK ÇORBASI FAYDALARI

Kaliteli malzeme ve doğru tarifle hazırladığımız çorbalar soframızda her zaman önemli bir yer tutmaktadır. Bu mercimek çorbası da özellikle kandaki kötü kolesterolü düşürdüğünden kalp krizi riskini azaltır. Yüksek lif oranı sayesinde dengeli beslenme meraklıları için de çok önemli bir besin maddesidir.

MERCİMEK ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Mercimek çorbası doyurucu olmasının yanı sıra besleyici bir çorbadır. 100 gramında 46 kalori bulunan mercimek çorbasının 300 gramlık 1 porsiyonu 138 kaloriye denk gelir.

MERCİMEK ÇORBASI BESİN DEĞERLERİ

Şifa kaynağı mercimek çorbası, karbonhidrat barındıran bir besin olsa da aynı zamanda protein kaynağıdır. İçindeki A ve C vitaminleri ve potasyum, kalsiyum ve demir mineralleri sayesinde bağışıklığı güçlendirici etkisi de vardır. İşte sofraların vazgeçilmezi mercimek çorbasının 100 gram için besin değerleri:

  • Kalori: 46 kcal
  • Karbonhidrat : 8.3 g
  • Lif : 1.8 g
  • Protein : 2.5 g
  • Yağ : 0.2 g
  • Kolesterol: 0.0 mg
  • A Vitamini: 67.8 IU
  • C Vitamini: 3.3 mg
  • Potasyum: 134.3 mg
  • Kalsiyum: 17.1 mg
  • Demir: 1.0 mg
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