Nefis mi nefis mercimek çorbası tarifi! Lokanta lezzetini sofralarınıza taşıyın

Kalabalık yemek sofralarının vazgeçilmezi mercimek çorbası, restoran menülerinin de olmazsa olmazları arasında yer alır. Mercimeğin en keyifle tüketilen türleri arasında yer alan mercimek çorbası, yemek öncesi içinizi ısıtacak. Adım adım anlattığımız videolu mercimek çorbası tarifi ile siz de sofralarınızı renklendirebilirsiniz. İşte keyifle yapıp yiyeceğiniz, tadı damağınızda kalacak o tarif...
Mercimek çorbasında kullanmak için kıtır ekmek hazırlayabilirsiniz. Beyaz ekmekler küp küp doğranır, tercihen kepekli ekmek de kullanabilirsiniz.
Eşit büyüklükte küçük kareler elde ettikten sonra, tavanın altı açılır, üzerine bir miktar sıvı yağ dökülür. Yağın bir süre ısınmasını bekledikten sonra kıtır ekmekleri tavanın içerisine ilave edebilirsiniz.
Bu aşamalarda ekmeklerin daha da lezzetlenmesi için küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. Kırmızı pul biber, nane ilave ederek lezzetlendirebilirsiniz. Kıtır ekmekleri mercimek çorbası dışında da her türlü çorbada rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Mercimek çorbasını servis ederken kıtır ekmeklerle güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bunun için hazırladığınız çorbayı bir kaseye dökerek, üzerine kıtır ekmekleri ilave etmeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz yağ yakarak mercimek çorbanızın üzerine ilave etmeniz de mümkün.
Bu işlemlerin ardından kıtır ekmekli süzme mercimek çorbamız servise hazırdır.
Afiyet olsun.
Kaliteli malzeme ve doğru tarifle hazırladığımız çorbalar soframızda her zaman önemli bir yer tutmaktadır. Bu mercimek çorbası da özellikle kandaki kötü kolesterolü düşürdüğünden kalp krizi riskini azaltır. Yüksek lif oranı sayesinde dengeli beslenme meraklıları için de çok önemli bir besin maddesidir.
Mercimek çorbası doyurucu olmasının yanı sıra besleyici bir çorbadır. 100 gramında 46 kalori bulunan mercimek çorbasının 300 gramlık 1 porsiyonu 138 kaloriye denk gelir.
Şifa kaynağı mercimek çorbası, karbonhidrat barındıran bir besin olsa da aynı zamanda protein kaynağıdır. İçindeki A ve C vitaminleri ve potasyum, kalsiyum ve demir mineralleri sayesinde bağışıklığı güçlendirici etkisi de vardır. İşte sofraların vazgeçilmezi mercimek çorbasının 100 gram için besin değerleri:
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