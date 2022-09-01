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Nefis patates köftesi tarifi! Patates köftesi nasıl yapılır?

01.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates herkes tarafından sevilen sayılı sebzelerden. Her çeşidi ayrı güzel olan patatesin lezzetine lezzet katmak istiyorsanız patates köftesini denemelisiniz. Kıyma olmadan köfte olur mu demeyin! ‘Patates köftesi nasıl yapılır?’ diye merak ediyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Nefis patates köftesi tarifi! Patates köftesi nasıl yapılır?

Patatesin yemeğini, kızartmasını, püresini, salatasını sıklıkla yapıyoruz. Ancak patates köftesi pek bilinmiyor. Bu nefis lezzetin de bilinmesi gerekiyor. Oldukça lezzetli olan patates köftesi hem kolayca yapılıyor hem de eşsiz bir tada sahip oluyor. Çok az malzemeyle hazırlanan bu köfte tarifi tam sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak.

PATATES KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy patates(haşlanmış)
1 adet yumurta
½ demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
1 çay kaşığı karabiber
1 - 1,5 su bardağı un(veya tam buğday unu)

Kızartmak için:

1 su bardağı zeytinyağı(veya sıvı yağ)

Yapılışı

  • Haşlanmış ve kabukları soyulmuş patateslerinizi bir kaba alın ve güzelce ezin.
  • Üzerine ince kıyılmış maydanoz, yumurta, tuz, karabiber ve unu da azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.
  • Hafif yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
  • Ellerinizi ıslatın. Hamurunuzu yuvarlak ve orta kalınlıkta köfteler olacak şekilde şekillendirin. Buzdolabında 15-20 dakika soğumaya bırakın.
  • O sırada bir tavaya zeytinyağınızı ya da sıvı yağı alın. Yağ kızınca köftelerinizi yağa atın ve arkalı önlü kızartın. Tüm köftelere kızartma işlemini uygulayın.
  • Kızardıktan sonra fazla yağını çekmesini için kağıt havlu serili bir tabağa alın. Yağı süzülünce servis tabağa alıp servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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