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Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 20. günü iftar menüsü

21.04.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ın 20. günü iftar sofrası için aklınızda bugün ne pişirsem sorusu olduğunu eminiz. İftara özel birbirinden lezzetli yemeklerden oluşan iftar menüsü ile akşam yemeğinde damak çatlatan bir sofra kurabilirsiniz. Geleneksel lezzetlerle süslü bu harika menü için gerekli malzemelerin çoğu muhtemelen mutfağınızda yer alıyordur.

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 20. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 20. günü için iftarda orucunuzu mükemmel köfteli çorba ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği ratatuy ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu fellah köfte ve yoğurtlu avokado salatası ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise geleneksel vezir parmağı tatlısıyla yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

KÖFTELİ ÇORBA

  • 350 gram az yağlı kıyma
  • 1 çay bardağı kırık pirinç
  • 1 adet soğan
  • 3 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet limonun suyu

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 çay kaşığı kuru nane

KÖFTELİ ÇORBA YAPILIŞI

  • Pirinci güzelce yıkayıp süzün. Soğanı rendeleyin ve üzerine kıyma, pirinç, maydanoz, tuz, karabiberi ekleyip yoğurun.
  • Karışımdan minik parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın ve unlanmış bir tepsiye dizin.
  • Suyu tencere alıp kaynatın. Köfteleri ilave edip 15 dakika pişirin.
  • Bir kâsede yumurta sarısı, yoğurt ve limonun suyunu çırpın. Yemeğin suyundan üzerine 2- 3 kaşık ilave edip ılıklaşmasını sağlayın.
  • Hazırladığınız terbiyeyi azar azar tencereye ilave edip tahta kaşıkla karıştırın. Bu sırada bir tavada tereyağını eritip üzerine nane ekleyin ve çorbanın içine ilave edip karıştırın.
  • Son olarak tuzu ekleyip çorbanızı ocaktan alıp servis edebilirsiniz.

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RATATOUILLE (RATATUY TARİFİ)

  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet patates
  • 2 adet kabak
  • 2 adet kırmızı kapya biberi
  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı tuz

Sosu için;

  • 3 adet domates
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 adet soğan
  • 2 adet sivribiber
  • 3 diş sarımsak

Üzeri için;

  • 100 gr kaşar peyniri

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RATATUY YAPILIŞI

  • Patlıcanları kabuklarını soymadan ince ince dilimleyin.
  • Tuzlu suda 15 dakika kadar beklettiğiniz patlıcan dilimlerini süzüp kurulayın.
  • Kabakları ve kapya biberleri de aynı şekilde dilimleyin.
  • Tüm sebzeleri derin bir kâseye alıp zeytinyağı, tuz ve baharatları üzerine ekleyin ve harmanlayın.
  • Varsa döküm tavayı yoksa fırın kabını yağlayıp sebze dilimlerini patlıcan-kabak-biberi sırasıyla birbirinin üzerini kısmen kapatacak şekilde dizin.
  • Kalan zeytinyağını da üzerine gezdirin.
  • Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin ve yarım saat kadar pişirin.
  • Diğer yandan ratatouille (ratatuy) sosunu hazırlamaya başlayın.
  • Sosu için domatesleri kabuklarını soyup rendeleyin.
  • Soğanları ve biberleri küp küp doğrayın.
  • Sarımsakları da ezdikten sonra bir sos tavasında yağı kızdırıp soğan, biber ve sarımsakları kavurmaya başlayın.
  • Ardından salçayı ve domatesi ekleyin.
  • Sos kıvamına geldiğinde baharat ve tuzunu attıktan sonra fırından çıkardığınız ratatuy'un üzerine gezdirin.
  • Son olarak kaşarı rendeleyerek en üste serpiştirin ve sıcak sıcak servis edin.

FELLAH KÖFTESİ

  • 2 su bardağı köftelik bulgur
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 su bardağı irmik
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı sıcak su
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı kimyon

Haşlamak için;

  • Su
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

  • 1,5 çay bardağı zeytinyağı
  • 5-6 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 4 adet domates rendesi
  • Tuz
  • Maydanoz

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FELLAH KÖFTESİ YAPILIŞI

  • Köfte harcımız için uygun bir kap içerisine bulgurumuzu alalım ve üzerine sıcak su ekleyerek üzerini streçleyelim, 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım.
  • Sürenin sonunda şişen bulgurlarımızın üzerini açalım, tahta kaşık ile karıştıralım.
  • Üzerine irmik, un, domates salçası, biber salçası ve tuzu da ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu aşamada ara ara sıcak su ekleyelim. Bu şekilde daha kolay yoğurabileceksiniz.
  • Malzemelerin güzelce karıştığından ve hamurun yeterince soğuduğundan emin olduktan sonra üzerine yumurtamızı ekleyelim.
  • Kimyonu da ekledikten sonra hamurumuzu son kez yoğuralım.
  • Sıra geldi köftelerimizi şekillendirmeye. Bunun için öncelikle yanımıza kâse ile su alalım. Ardından parmak uçlarımızı su ile ıslatarak harcımızdan küçük parçalar kopartarak top şekline getirelim.
  • Serçe parmağımız ile hamurumuzun üzerine bastıralım ve unladığımız tepsimize alalım. Harcımız bitene kadar bu işleme devam edelim.
  • Köftelerimizi haşlamak için tencereye kaynayan suyu alalım, içerisine limon tuzu ve tuzu ekleyelim.
  • Ardından şekillendirdiğimiz köftelerimizi de tenceremize alarak ara ara karıştıralım, yaklaşık 5 dakika pişirelim.
  • Haşlanan köftelerimizi kevgir yardımı ile servis tabağımıza alalım.
  • Domates sosu için tavamıza zeytinyağını alalım, ince kıyılmış sarımsaklarımızı da ekleyerek kokusu çıkana kadar kavuralım.
  • Üzerine salçamızı da ilave ederek sarımsaklarla birlikte kavurmaya devam edelim.
  • Rendelediğimiz domateslerimizi de tavamıza alalım ve kavurmaya devam edelim.
  • Hazır olan sosumuzun altını kapatmadan önce tuz ekleyip karıştırarak ocağı kapatalım.
  • Son olarak ince kıyılmış maydanozları da ekleyelim ve karıştıralım.
  • Hazırladığımız fellah köftelerimizi de sosumuzun içerisine alalım ve sosa bulanması için karıştıralım.

YOĞURTLU AVOKADO SALATASI

  • 1 adet olgun avokado,
  • 3 tepeleme yemek kaşığı yoğurt,
  • 1 tepeleme yemek kaşığı labne peyniri
  • 1 diş sarımsak,
  • 1 yemek kaşığı limon suyu,
  • Tuz.

YOĞURTLU AVOKADO SALATASI YAPILIŞI

  • Avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın,
  • Derin bir kapta çatalla ezin,
  • İçine yoğurt, ezilmiş sarımsak, limon suyu, labne ve damak zevkinize göre tuz ekleyip karıştırın,
  • Servis tabağına alıp minik doğranmış mor soğan ve ince kıyılmış yeşillikle süsleyin.

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VEZİR PARMAĞI

  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • ½ su bardağı sıvı yağ
  • ½ su bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 su bardağı irmik

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

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VEZİR PARMAĞI YAPILIŞI

  • Tereyağı, sıvıyağ, yumurta ve yoğurdu bir kaba alarak güzelce karıştırın.
  • Geri kalan malzemeleri üzerine ekleyerek yoğurun ve orta yumuşaklıkta bir hamur elde edin.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parmak şekli verin.
  • İrmiğe bulayarak tepsiye yerleştirin.
  • Önceden ısıtılımış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.
  • Fırından alıp oda sıcaklığında 5 dakika dinlendirin.
  • 5 dakika kadar dinlendikten sonra soğuyan şerbeti üzerlerine dökün.
  • Şerbeti ara ara tatlıların üzerine gezdirerek dinlendirin. Tamamen şerbetini çekmesini bekleyin. Ardından üzerini süsleyin.
Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 19. günü iftar menüsüNefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 19. günü iftar menüsü


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Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 19. günü iftar menüsüNefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 19. günü iftar menüsü
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