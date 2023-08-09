SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Neftçi Bakü Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Neftçi Bakü Beşiktaş maçı hangi kanalda?

09.08.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç, Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak. Peki, Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Neftçi Bakü Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Neftçi Bakü Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı eledi. Siyah Beyazlı temsilcimiz 3. eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yönetecek. Neftçi Bakü Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Neftçi Bakü Beşiktaş maçının canlı yayın saati, tarihi ve kanalı...

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak olan karşılaşmada İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ'IN NEFTÇİ BAKÜ MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Neftçi karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

Mert, Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Umut Meraş, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi beşiktaş beşiktaş, yayınlanacak beşiktaş maçı ne beşiktaş maçını maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

GÜNÜN VİDEOSU

Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.