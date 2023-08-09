Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Neftçi Bakü Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı eledi. Siyah Beyazlı temsilcimiz 3. eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yönetecek. Neftçi Bakü Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Neftçi Bakü Beşiktaş maçının canlı yayın saati, tarihi ve kanalı...

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak olan karşılaşmada İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ'IN NEFTÇİ BAKÜ MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Neftçi karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

Mert, Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Umut Meraş, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

