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Nehir kıyısındaki 548 yıllık mucize! Tam 76 yıl sonra kapıları yeniden açılıyor

Edirne'de restorasyonu süren yalı camisi özelliği taşıyan Evliya Kasımpaşa Camisi'nde zemin güçlendirme çalışmasına başlandı.

Gökçen Kökden

Restorasyon kapsamında cami çevresinde araştırma kazısı yapıldığını belirten Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Caminin haziresinde bulduğumuz mezar taşlarının Edirne tarihine bir ışık tutacağını düşünüyoruz. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Camideki restorasyon çalışmalarımızda da tüm işlerimizde olduğu gibi uzman hocalarımızdan oluşan bilim heyeti nezaretinde çalışıyoruz. Bir hata yapmamak için çok titiz davranıyoruz." dedi.

Nehir kıyısındaki 548 yıllık mucize! Tam 76 yıl sonra kapıları yeniden açılıyor 1

Saraç, camide gerekli analizler, statik çözümlemelerin yapıldığını dile getirdi. Restorasyonu en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Camimizin zemin ve temel güçlendirme imalatlarına başladık. Önümüzde şu an herhangi bir belirsizlik kalmadı. Onunla beraber kubbe ve minare imalatlarına devam edeceğiz. Bir su taşkını oldu. Camimize de bir miktar su sirayet etti. Ancak biliyoruz ki bu Edirne'nin bir gerçeği, Edirne, bu su taşkınlarıyla yaşıyor. Yalı camisi olması sebebiyle camimizi bu şekilde koruyacağız. Haziresiyle ve rıhtımıyla bu şekilde korunması daha doğru olarak değerlendirildi."

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Kirişhane semtinde 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

Nehir kıyısındaki 548 yıllık mucize! Tam 76 yıl sonra kapıları yeniden açılıyor 2

Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin restorasyonu, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne cami
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