Neil Patrick Harris Matrix 4’ün kadrosuna dahil oldu

How I Met Your Mother dizisinde Barney Stinson karakteriyle tanıdığımız Neil Patrick Harris’in Matrix 4’un kadrosuna katıldığı açıklandı. Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss’un yeniden başrollerinde olacağı devam filminde Harris’in hangi karakteri canlandıracağı Warner Bros. tarafından henüz bildirilmedi.

Son olarak çekimlerine 2020’nin ilk aylarında başlanacak olan yeni Matrix filminde Morpheus’un gençliğine Aquaman filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yahya Abdul-Mateen II’nun hayat vereceği açıklanmıştı.

2022’de vizyona girmesi planlanan filmin Senaryosunu Lana Wachowski’yle birlikte Aleksander Hemon ve David Mitchell ikilisi kaleme alıyor. Matrix 4’ün yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor.