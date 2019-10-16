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Neil Patrick Harris Matrix 4’ün kadrosuna dahil oldu

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SİNEMA TV  | 16.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

How I Met Your Mother hayranlarının yakından tanıdığı bir isim olan Neil Patrick Harris, yönetmenliğini Lana Wachowski’nin yapacağı Matrix 4’ün oyuncu kadrosuna katıldı.

Neil Patrick Harris Matrix 4’ün kadrosuna dahil oldu

How I Met Your Mother dizisinde Barney Stinson karakteriyle tanıdığımız Neil Patrick Harris’in Matrix 4’un kadrosuna katıldığı açıklandı. Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss’un yeniden başrollerinde olacağı devam filminde Harris’in hangi karakteri canlandıracağı Warner Bros. tarafından henüz bildirilmedi.

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Son olarak çekimlerine 2020’nin ilk aylarında başlanacak olan yeni Matrix filminde Morpheus’un gençliğine Aquaman filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yahya Abdul-Mateen II’nun hayat vereceği açıklanmıştı.

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2022’de vizyona girmesi planlanan filmin Senaryosunu Lana Wachowski’yle birlikte Aleksander Hemon ve David Mitchell ikilisi kaleme alıyor. Matrix 4’ün yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Neil Patrick Harris Lana Wachowski Matrix 4 The Matrix 4

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