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Nejat İşler'in, Erzurum'da 'küpe' nedeniyle bıçaklanan genç için yaptığı paylaşım olay oldu!

27.09.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da arkadaşıyla yürüyen 22 yaşındaki gencin, küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından bıçaklanması sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Nejat İşler ise yaşanan bıçaklı saldırıya Twitter'da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İşler'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Nejat İşler'in, Erzurum'da 'küpe' nedeniyle bıçaklanan genç için yaptığı paylaşım olay oldu!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen olayda, caddede arkadaşıyla yürüyen Mehmet G.'nin (22), yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.’yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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NEJAT İŞLER'DEN SERT TEPKİ

Oyuncu Nejat İşler de olay sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yaşananlara tepki gösterdi.

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Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İşler, "90'larda saçımız uzun olduğu için ve küpe taktığımız için hepimiz dayak yedik. Sağolsunlar, 'yerli ve milli' tv kanalları ecdadımızla ilgili diziler yaptılar. Meğer ecdadımız uzun saçlı ve küpeliymiş. Geçmiş olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

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