Mynet Trend

Nejat İşler, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' filminde

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Nejat İşler’in yeni projesi belli oldu. İşler, Murat Şeker’in yeni filmi 'Ya İstiklal Ya Ölüm'de Şehit Mehmed rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Nejat İşler, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' filminde

En son İkimizin Yerine adlı filmde boy gösteren Nejat İşler, uzun zamandır ortalıklarda görünmüyordu. Rahatsızlığından ötürü dinlenmeye çekilen İşler, Gümüşlük’e yerleşmişti. Uzun süre tedavi gören deneyimli aktör Nejat İşler, 3 yıllık aradan sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Zeki Demirkubuz’un yeni sinema filminde kamera karşısına geçeceği belli olan Nejat İşler’in bir başka projede daha rol alacağı açıklandı. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu konu alan filmde oyuncu, Kuva-yı Milliye’nin Kadıköy grubunun lideri Şehit Mehmed’i canlandıracak.

ŞEHİT MEHMED ROLÜNDE

Nejat İşler, Murat Şeker’in, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. İstanbul’un işgal yıllarına Kuvayı Milliyeciler’in ve Fenerbahçe Kulübü’nün penceresinden bakacak projede oyuncu, Şehit Mehmed karakterine hayat verecek. Dönemin futbol tarihine de ayna tutacak yapımın çekimleri, 2020’de başlayacak.

Nejat İşler sinemaya dönüyorNejat İşler sinemaya dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nejat işler Nejat işler şu an ne yapıyor? Murat Şeker Ya İstiklal Ya Ölüm Şehit Mehmed

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
benim gözümde hep ercüment çözer olarak kalacaksın abi
bir fenerli olarak sabırsızlıkla bekliyorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Guy Ritchie imzalı The Gentleman’dan aksiyon dolu fragman

İşler kızışıyor! The Gentleman’dan yeni fragman geldi

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ilk fragmanıyla karşımızda

Merakla beklenen filmden müthiş fragman

Müge Anlı'da yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedi parçalayıp...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

Ruth Wilson’ın The Affair dizisinden ayrılmasının sebebi sevişme sahneleriymiş

Bu sahneler işin sonunu getirdi: 'Cinsellikten soğudum'

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Bir tarafta 'Son Savaş' diğer tarafta 'Skandal'! İşte haftanın vizyon filmleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.