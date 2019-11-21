Nejat İşler, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' filminde

En son İkimizin Yerine adlı filmde boy gösteren Nejat İşler, uzun zamandır ortalıklarda görünmüyordu. Rahatsızlığından ötürü dinlenmeye çekilen İşler, Gümüşlük’e yerleşmişti. Uzun süre tedavi gören deneyimli aktör Nejat İşler, 3 yıllık aradan sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Zeki Demirkubuz’un yeni sinema filminde kamera karşısına geçeceği belli olan Nejat İşler’in bir başka projede daha rol alacağı açıklandı. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu konu alan filmde oyuncu, Kuva-yı Milliye’nin Kadıköy grubunun lideri Şehit Mehmed’i canlandıracak.

ŞEHİT MEHMED ROLÜNDE

Nejat İşler, Murat Şeker’in, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. İstanbul’un işgal yıllarına Kuvayı Milliyeciler’in ve Fenerbahçe Kulübü’nün penceresinden bakacak projede oyuncu, Şehit Mehmed karakterine hayat verecek. Dönemin futbol tarihine de ayna tutacak yapımın çekimleri, 2020’de başlayacak.