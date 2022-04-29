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'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

29.04.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber bülteni sunuculuğu yapan Nur Tuğba Algül, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programına transfer olmuştu. Kariyer hayatıyla dikkat çeken Nur Tuğba Algül bakın meğer kimmiş...

'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Ünlü sunucu Nur Tuğba Algül ekranların tanınan simalarından biri haline geldi. Akıcı konuşmasıyla dikkat çeken başarılı sunucu şimdilerde Hakan Ural ile beraber, haber programı olan 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programı sunuyor. Ünlü oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

NUR TUĞBA ALGÜL BAKIN KİM ÇIKTI

38 yaşındaki Nur Tuğba Algül uzun süredir ekranlarda yer alıyor. Ütopya Panorama, Survivor Panorama, Gel Konuşalım, Neler Oluyor Hayatta gibi programlarla sunuculuk kariyerini taçlandıran Algül'ün aslında kim olduğu duyanları şaşırtıyor.

'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Nur Tuğba Algül seneler önce yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından sunulan Var mısın Yok musun programında yarışmacıydı.

'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Var mısın Yok musun programında yarışma sırası ona geldiğinde bir hayli şanssızlık yaşamıştı.

'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Büyük rakamların bulunduğu kutular bir bir açılmış ve son ikiye 1 TL'lik ve 2 TL'lik iki kutu kalmıştı.

'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Bu durum sosyal medyada uzun süre espiri konusu olmuştu. Kullanıcılar yukarıda yer alan fotoğrafı paylaşıp, "Hayattaki şansım" türünde espiri yapmıştı.

'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Şimdilerde ekranların aranan simalarından biri olan başarılı sunucu kariyeriyle ön plana çıkıyor.

'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

2015 yılında Mustafa Namlı ile hayatını birleştiren Algül'ün 2 çocuğu bulunuyor.

'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

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Nur Tuğba Algül
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