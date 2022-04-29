'Neler Oluyor Hayatta?' sunucusu Nur Tuğba Algül bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Ünlü sunucu Nur Tuğba Algül ekranların tanınan simalarından biri haline geldi. Akıcı konuşmasıyla dikkat çeken başarılı sunucu şimdilerde Hakan Ural ile beraber, haber programı olan 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programı sunuyor. Ünlü oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

NUR TUĞBA ALGÜL BAKIN KİM ÇIKTI

38 yaşındaki Nur Tuğba Algül uzun süredir ekranlarda yer alıyor. Ütopya Panorama, Survivor Panorama, Gel Konuşalım, Neler Oluyor Hayatta gibi programlarla sunuculuk kariyerini taçlandıran Algül'ün aslında kim olduğu duyanları şaşırtıyor.

Nur Tuğba Algül seneler önce yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından sunulan Var mısın Yok musun programında yarışmacıydı.

Var mısın Yok musun programında yarışma sırası ona geldiğinde bir hayli şanssızlık yaşamıştı.

Büyük rakamların bulunduğu kutular bir bir açılmış ve son ikiye 1 TL'lik ve 2 TL'lik iki kutu kalmıştı.

Bu durum sosyal medyada uzun süre espiri konusu olmuştu. Kullanıcılar yukarıda yer alan fotoğrafı paylaşıp, "Hayattaki şansım" türünde espiri yapmıştı.

Şimdilerde ekranların aranan simalarından biri olan başarılı sunucu kariyeriyle ön plana çıkıyor.

2015 yılında Mustafa Namlı ile hayatını birleştiren Algül'ün 2 çocuğu bulunuyor.





