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Nemrut Krater Gölü’nde boz ayı görüntülendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 03.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

Bitlis Tatvan'da bulunan Nemrut Krater Gölü bölgesinde Türkiye’deki tek ayı türü olan boz ayı (Ursus arctos) görüntülendi.

Nemrut Krater Gölü’nde boz ayı görüntülendi

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerine sınırı olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı; bünyesinde barındırdığı buz mağaraları, buhar bacaları, sıcak ve soğuk gölleri gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra hayvan türleriyle de büyük ilgi görüyor.

TÜRKİYE'DEKİ TEK TÜR

Kentin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Nemrut Krater Gölü, Türkiye’deki tek ayı türü olan boz ayıya (Ursus arctos) da ev sahipliği yapıyor. Muay Thai Ulusal Hakemi Osman Boğokşayan tarafından görüntülenen boz ayı, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Doğal güzelliği dolayısıyla ekoturizm potansiyeli yüksek olan bu alanda çok sayıda göçmen kuş türünün yanı sıra, birçok hayvan türüne ve ayılara rastlanılabilir.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
nemrut krater gölü boz ayı

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