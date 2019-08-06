Neo-Nazi futbolcu Daniel Frahn, takımı Chemnitzer'den kovuldu

Almanya'da Neo-Nazi destekçi grupların futboldaki yapılanması tartışılmaya devam ediyor.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; Almanya 3. Lig ekiplerinden Chemnitzer, Neo-Nazi gruplarına desteğini gösterdiği gerekçesiyle takım kaptanı Daniel Frahn ile yollarını ayırdı.

32 yaşındaki Alman futbolcu Cumartesi günü sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Hallescher FC maçını Neo-Nazi destekçiliği ile tanınan Kaotic Chemnitz taraftar grubu ile birlikte izlemişti.

Chemnitz Kulübü, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, anayasa karşıtı fikirlere ve sempatizanlarına karşı tutarlı davranmaya devam edeceklerini söyleyerek Frahn'ın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

