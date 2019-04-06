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Nepal'de 49 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Nepal'de geçtiğimiz yıl 12 Mart'ta meydana gelen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair, havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler yayınlandı.

Nepal'de 4 mürettebat ve 67 yolcusu ile Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan, Bangladeş şirketi US-Bangla'ya ait BS211 sefer sayılı yolcu uçağı, Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkmış, havalimanının doğu kısmındaki bir futbol sahasına düşerek yanmıştı. Kazada 49 kişi yaşamını yitirmişti.

PİLOT KARARSIZ KALMIŞTI

Kaza sonrası kule ile pilot arasındaki konuşmanın kaydı yayınlanmıştı. Kayıtlara göre pilot ile kule arasında 'iniş izni' talebi sırasında bir iletişim bozukluğu yaşanmış, pilot 'iniş yapma ile tekrar yükselme' arasında kararsız kalmış, kaza da bu sırada meydana gelmişti.

BU KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Meydana gelen kazanın görüntüleri ile basın ile paylaşıldı. Uçağın inişe geçmesi ve yaptığı kazanın birçok açıdan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anları yayınlandı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
nepal uçak kazası

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