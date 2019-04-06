Nepal'de 49 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Nepal'de 4 mürettebat ve 67 yolcusu ile Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan, Bangladeş şirketi US-Bangla'ya ait BS211 sefer sayılı yolcu uçağı, Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkmış, havalimanının doğu kısmındaki bir futbol sahasına düşerek yanmıştı. Kazada 49 kişi yaşamını yitirmişti.
PİLOT KARARSIZ KALMIŞTI
Kaza sonrası kule ile pilot arasındaki konuşmanın kaydı yayınlanmıştı. Kayıtlara göre pilot ile kule arasında 'iniş izni' talebi sırasında bir iletişim bozukluğu yaşanmış, pilot 'iniş yapma ile tekrar yükselme' arasında kararsız kalmış, kaza da bu sırada meydana gelmişti.
BU KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Meydana gelen kazanın görüntüleri ile basın ile paylaşıldı. Uçağın inişe geçmesi ve yaptığı kazanın birçok açıdan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anları yayınlandı. (DHA)
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