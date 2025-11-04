Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Nepal'deki Yalung Ri Dağı’nda bir kampa çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehberin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını belirterek, yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını aktaran yetkililer, kötü hava şartları nedeniyle ekibin dönmek zorunda kaldığını açıkladı.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır