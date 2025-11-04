Mynet Trend

Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

GÜNEY Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Nepal'deki Yalung Ri Dağı’nda bir kampa çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehberin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını belirterek, yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını aktaran yetkililer, kötü hava şartları nedeniyle ekibin dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Nepal
