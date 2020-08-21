Neredeyse ABD kadar büyük! İşte dünyanın en büyük çölleri...

Kuraklık, çöllerin oluşumunu en çok tetikleyen durum. Bu bölgelerin yağmur almaması ve çok fazla güneş ışınına direkt maruz kalması termometrelerin çatlamasına sebep olabiliyor. Ancak bu çöllerde yaşamaya alışmış insanlar da mevcut. Bu insanlar genellikle uzun yıllardır süregelen bir kültürün taşıyıcıları oluyor. Çölde nasıl hayatta kalınacağını en iyi bilen yerel halk, gelen turistlere de rehberlik yapıyor. Kilometrelerce uzunluğa sahip çöller göz korkutsa da özgün ve ilgi çeken yapısı ile görülmesi gereken yerler içerisinde bulunuyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇÖLLERİ
ANTARKTİKA ÇÖLÜ
Dünyanın en kurak bölgesi olarak bilinen Antarktika, dünyanın en büyük çölüne de ev sahipliği yapıyor. 14.500.000 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Antarktika Çölü'nde bugüne dek en yüksek sıcaklık 17.5 santigrat derece olarak hesaplandı.
GOBİ ÇÖLÜ
Kayalık sıradağlar ile çevrili olan Gobi Çölü, Orta Asya mevkisinde bulunuyor. -40 ve 45 santigrat derece sıcaklıklar ölçülen çölde hayatta kalmak için dikkatli olunması gerekli. Ayrıca dinozor fosillerinin günümüze kadar en iyi şekilde muhafaza edilerek geldiği yer Gobi Çölü'dür.
KALAHARİ ÇÖLÜ
Dünyanın en büyük çölleri listesinin başlarında yer alan Kalahari Çölü'nün yüz ölçümü 750 bin kilometrekare. Dört farklı ülke sınırları içerisinde bulunan bu çölde şartlara uyum sağlamış birçok hayvan rahatlıkla yaşayabiliyor.
SAHRA ÇÖLÜ
Kuzey Afrika'nın çok büyük bir bölümünü kaplayan Sahra Çölü, yaklaşık 8 bin kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip. En sıcak çöl olma özelliğini taşıyan çölün büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri ile eş değerdir. Ayrıca bu çölde 10 yıl boyunca tek bir yağmur damlasının düşmediği yerler vardır.
PATAGONYA ÇÖLÜ
Arjantin'in en büyük yüz ölçümüne sahip çölü olan Patagonya Çölü, adını bulunduğu bozkırdan alıyor. Ufak bir kısmını da Şili ülke sınırları içerisinde bulunduran bu çölün yüz ölçümü 670 bin kilometrekare.
RUBÜLHALİ ÇÖLÜ
Arap Yarımadası'nın en kurak bölgesi olan Rubülhali Çölü çok büyük bir alanı kaplıyor. Sıcaklığının 41 santigrat derecelere kadar yükseldiği gözlemlenen çöl, Yemen ve Suudi Arabistan ülkeleri arasında yer alıyor. 700 bin kilometrekarelik yüz ölçümü, çölü dünyanın en büyük çölleri arasına sokmaya yetiyor.
BÜYÜK VICTORIA ÇÖLÜ
Avustralya kıtasının kurak alanlarından oluşan Büyük Victoria Çölü, 320 bin kilometrekarelik bir alan üzerinde bulunuyor. Çevre koşullarından dolayı fazlasıyla seyrek nüfusa sahip çöl Avustralya'nın en büyük çölü unvanına sahip.
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