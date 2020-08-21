Neredeyse ABD kadar büyük! İşte dünyanın en büyük çölleri...

Kuraklık, çöllerin oluşumunu en çok tetikleyen durum. Bu bölgelerin yağmur almaması ve çok fazla güneş ışınına direkt maruz kalması termometrelerin çatlamasına sebep olabiliyor. Ancak bu çöllerde yaşamaya alışmış insanlar da mevcut. Bu insanlar genellikle uzun yıllardır süregelen bir kültürün taşıyıcıları oluyor. Çölde nasıl hayatta kalınacağını en iyi bilen yerel halk, gelen turistlere de rehberlik yapıyor. Kilometrelerce uzunluğa sahip çöller göz korkutsa da özgün ve ilgi çeken yapısı ile görülmesi gereken yerler içerisinde bulunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇÖLLERİ

ANTARKTİKA ÇÖLÜ

Dünyanın en kurak bölgesi olarak bilinen Antarktika, dünyanın en büyük çölüne de ev sahipliği yapıyor. 14.500.000 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Antarktika Çölü'nde bugüne dek en yüksek sıcaklık 17.5 santigrat derece olarak hesaplandı.

GOBİ ÇÖLÜ

Kayalık sıradağlar ile çevrili olan Gobi Çölü, Orta Asya mevkisinde bulunuyor. -40 ve 45 santigrat derece sıcaklıklar ölçülen çölde hayatta kalmak için dikkatli olunması gerekli. Ayrıca dinozor fosillerinin günümüze kadar en iyi şekilde muhafaza edilerek geldiği yer Gobi Çölü'dür.