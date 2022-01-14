Neredeyse ölüyordu! Aneroksiya hastası kadın, yaşadıklarıyla ilham olmayı başardı

Jess Downes, hayalindeki işi iki kez kaybetmesinin ve azalan zihinsel sağlığının onu nasıl büyük bir kariyer değişikliği yapmaya ve genç kızlara ilham kaynağı olmaya ittiğini ortaya koydu. 2019 yılında koronavirüs pandemisinin etkili olmasıyla beraber çalıştığı seyahat sektörünün büyük bir darbe aldığını ve o dönemde psikolojik olarak zorlandığını ifade eden Downes, 14 yaşından beri savaştığı anoreksiya hastalığıyla yeniden başa çıkmak zorunda kaldığını söyledi. Downes, “Koronavirüsle beraber yeniden dibe vurdum ve dünyam çöktü. Ancak bir şekilde ayağa kalkmayı başardım” dedi.

“ORGANLARIM TAMAMEN İFLAS ETMİŞTİ”

14 yaşındayken anoreksiya teşhisi konulduğunu ifade eden Downes, yaşadığı zorlu dönemi, “Anoreksiya zihinle ilgili çok şey var. Kontrol edebileceğim bir şey olduğu için kiloma ve yemeğime döndüm. Hastaneye götürülüp yemek tüpü taktığımda kilom 30’un altındaydı. Organlarım iflas etmişti. Beslenmem için altı hafta boyunca bir tüpten destek aldım” sözleriyle anlattı.

Aneroksiya tedavisi sırasında psikolojik desteğin önemli bir adım olduğundan söz eden Downes, “Koronavirüs pandemisi sırasında yaşadığım çöküş beni eski alışkanlıklarıma yönlendirdi. Hastalığım yeniden kendisini göstermeye başladı” ifadelerini kullandı.

“BİR FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Mühendis olarak ünlü bir araba markasının fabrikasında çalışmaya başladığında yeniden hayatının kontrolünü ele alabildiğini belirten Downes, Galler Güzellik Yarışması’nın reklamını gördüğünde bunun hayat hikayesini anlatmak için bir fırsat olduğunu düşündü.

Yarışmanın finaline kalan Downes, “Kazanmaya çalışacağı ve benim gibi sorunları yaşayan kadınların mükemmel yerlerde olabileceğini göstermek için kullanmak istiyorum” diye konuştu.



