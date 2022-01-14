Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Neredeyse ölüyordu! Aneroksiya hastası kadın, yaşadıklarıyla ilham olmayı başardı

Neredeyse ölüyordu! Aneroksiya hastası kadın, yaşadıklarıyla ilham olmayı başardı

14.01.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Galler Güzeli’ yarışmasının finalisti Jess Downes, hayatıyla ilgili bilinmeyen bir detayı sevenleriyle paylaştı. 14 yaşından beri anoreksiya hastalığıyla mücadele ettiğini ifade eden Downes, koronavirüs karantinalarının hastalığını tetiklediğini anlattı. Anoreksiya hastalığıyla mücadelenin aşamalarından söz eden Downes, hikayesiyle ilham olmayı başardı.

Neredeyse ölüyordu! Aneroksiya hastası kadın, yaşadıklarıyla ilham olmayı başardı

Jess Downes, hayalindeki işi iki kez kaybetmesinin ve azalan zihinsel sağlığının onu nasıl büyük bir kariyer değişikliği yapmaya ve genç kızlara ilham kaynağı olmaya ittiğini ortaya koydu. 2019 yılında koronavirüs pandemisinin etkili olmasıyla beraber çalıştığı seyahat sektörünün büyük bir darbe aldığını ve o dönemde psikolojik olarak zorlandığını ifade eden Downes, 14 yaşından beri savaştığı anoreksiya hastalığıyla yeniden başa çıkmak zorunda kaldığını söyledi. Downes, “Koronavirüsle beraber yeniden dibe vurdum ve dünyam çöktü. Ancak bir şekilde ayağa kalkmayı başardım” dedi.

Çıplak eylemleriyle tanınan ünlü iklim aktivisti Laura Amherst, sosyal medyadan gelen cinsel ilişki teklifini ifşa ettiÇıplak eylemleriyle tanınan ünlü iklim aktivisti Laura Amherst, sosyal medyadan gelen cinsel ilişki teklifini ifşa etti

“ORGANLARIM TAMAMEN İFLAS ETMİŞTİ”

2

14 yaşındayken anoreksiya teşhisi konulduğunu ifade eden Downes, yaşadığı zorlu dönemi, “Anoreksiya zihinle ilgili çok şey var. Kontrol edebileceğim bir şey olduğu için kiloma ve yemeğime döndüm. Hastaneye götürülüp yemek tüpü taktığımda kilom 30’un altındaydı. Organlarım iflas etmişti. Beslenmem için altı hafta boyunca bir tüpten destek aldım” sözleriyle anlattı.

Aneroksiya tedavisi sırasında psikolojik desteğin önemli bir adım olduğundan söz eden Downes, “Koronavirüs pandemisi sırasında yaşadığım çöküş beni eski alışkanlıklarıma yönlendirdi. Hastalığım yeniden kendisini göstermeye başladı” ifadelerini kullandı.

“BİR FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

3

Mühendis olarak ünlü bir araba markasının fabrikasında çalışmaya başladığında yeniden hayatının kontrolünü ele alabildiğini belirten Downes, Galler Güzellik Yarışması’nın reklamını gördüğünde bunun hayat hikayesini anlatmak için bir fırsat olduğunu düşündü.

3

Yarışmanın finaline kalan Downes, “Kazanmaya çalışacağı ve benim gibi sorunları yaşayan kadınların mükemmel yerlerde olabileceğini göstermek için kullanmak istiyorum” diye konuştu.

Hayatını tamamen değiştirdi! Fazla kilolarından şikayet eden Rebecca Wilkinson Türkiye’de bambaşka biri olduHayatını tamamen değiştirdi! Fazla kilolarından şikayet eden Rebecca Wilkinson Türkiye’de bambaşka biri oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağını görünce inanamadı! İsrailli model Yael Cohen Aris, dava açmaya hazırlanıyorKendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağını görünce inanamadı! İsrailli model Yael Cohen Aris, dava açmaya hazırlanıyor
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
Cinsel içerikli filmlerde rol aldı! Başına gelmeyen kalmadı Cinsel içerikli filmlerde rol aldı! Başına gelmeyen kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağını görünce...

Kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağını görünce...

Dövmelerini yok edince çocukları bile tanımadı

Dövmelerini yok edince çocukları bile tanımadı

Tek eşliliği yıkmak için 9 kadınla evlenmişti! Değişimi şaşırttı

Tek eşliliği yıkmak için 9 kadınla evlenmişti! Değişimi şaşırttı

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “En iyisi basketbolcular”

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “En iyisi basketbolcular”

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler inanamadı

Yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler inanamadı

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

“Sosyal medya sahte” dedi! Doğal halini görenler tanıyamadı

“Sosyal medya sahte” dedi! Doğal halini görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.