Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çıplak eylemleriyle tanınan ünlü iklim aktivisti Laura Amherst, sosyal medyadan gelen cinsel ilişki teklifini ifşa etti

Çıplak eylemleriyle tanınan ünlü iklim aktivisti Laura Amherst, sosyal medyadan gelen cinsel ilişki teklifini ifşa etti

12.01.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliğine dikkat çekmek için çıplak bir şekilde yaptığı protestolarla ünle 31 yaşındaki iklim aktivisti Laura Amherst, sosyal medyadan kendisine yöneltilen ilginç bir teklifi ifşa etti. Kendisi gibi iklim krizi savunucusu olduğunu öne süren bir kullanıcıdan gelen cinsel ilişki teklifini sosyal medya hesabından paylaşan Amherst, takipçilerine “Sizce ‘evet’ demeli miyim?” diye sordu.

Çıplak eylemleriyle tanınan ünlü iklim aktivisti Laura Amherst, sosyal medyadan gelen cinsel ilişki teklifini ifşa etti

İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için çıplak eylemler gerçekleştiren ve adını bu şekilde tüm dünyaya duyurmayı başaran aktivisit, Laura Amherst son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un kapısında çırılçıplak kalmıştı. Eylemlerinin yanında Amherst’in adı bambaşka bir olayla gündeme geldi.

KENDİSİNE GELEN MESAJI İFŞA ETTİ

kapak

Sosyal medya hesabından bir takipçisinin gönderdiği mesajı paylaşan Amherst oldukça esprili bir şekilde kullanıcıların fikrini sordu. İklim aktivistinin her söylediğini takip ettiğini dile getiren ve kendisinin de bir savunucu olduğunu belirten takipçisi, “Ben de büyük bir iklim değişikliği savaşçısıyım ve farkındalık yaratmak için mücadele ediyorum. Ancak arkadaşlarıma iklim değişikliğinin var olduğunu kanıtlamam için seninle ilişkiye girmem gerekiyor” mesajını gönderdi.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM İSTEDİ

1

Çevre ve iklim aktivistinin kendisine mesaj atan gence henüz ne cevap verdiği bilinmiyor. Amherst, “Sizce ona ‘evet’ demeli miyim?” diye takipçilerine sormayı tercih etti.

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, özgür aşkı kutlamak ve tek eşliliği protesto etmek için 9 kadınla aynı anda evlendiSosyal medya fenomeni Arthur O Urso, özgür aşkı kutlamak ve tek eşliliği protesto etmek için 9 kadınla aynı anda evlendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın aşk itirafı şaşırttı! “En iyisi basketbolcular”Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın aşk itirafı şaşırttı! “En iyisi basketbolcular”
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “En iyisi basketbolcular”Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “En iyisi basketbolcular”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler inanamadı

Yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler inanamadı

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

4 yaşında ‘en güçlü çocuk’ seçilmişti! Görenler tanıyamadı

4 yaşında ‘en güçlü çocuk’ seçilmişti! Görenler tanıyamadı

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.