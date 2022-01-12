Çıplak eylemleriyle tanınan ünlü iklim aktivisti Laura Amherst, sosyal medyadan gelen cinsel ilişki teklifini ifşa etti

İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için çıplak eylemler gerçekleştiren ve adını bu şekilde tüm dünyaya duyurmayı başaran aktivisit, Laura Amherst son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un kapısında çırılçıplak kalmıştı. Eylemlerinin yanında Amherst’in adı bambaşka bir olayla gündeme geldi.

KENDİSİNE GELEN MESAJI İFŞA ETTİ

Sosyal medya hesabından bir takipçisinin gönderdiği mesajı paylaşan Amherst oldukça esprili bir şekilde kullanıcıların fikrini sordu. İklim aktivistinin her söylediğini takip ettiğini dile getiren ve kendisinin de bir savunucu olduğunu belirten takipçisi, “Ben de büyük bir iklim değişikliği savaşçısıyım ve farkındalık yaratmak için mücadele ediyorum. Ancak arkadaşlarıma iklim değişikliğinin var olduğunu kanıtlamam için seninle ilişkiye girmem gerekiyor” mesajını gönderdi.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM İSTEDİ

Çevre ve iklim aktivistinin kendisine mesaj atan gence henüz ne cevap verdiği bilinmiyor. Amherst, “Sizce ona ‘evet’ demeli miyim?” diye takipçilerine sormayı tercih etti.



