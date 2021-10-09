Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar (58), önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecileri karşısında gören Kumbasar, "Arkadaşlar ne olur çekmeyin, makyajım yok." dedikten sonra hızlı bir şekilde maskesini taktı.

"BU OLAYIN MUHATABI BEN DEĞİLİM!"

Muhabirlerle sohbet eden Nergis Kumbasar'a 1989–1996 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin klibinde rol aldığı Ece Ronay'ı taciz ettiği yönündeki iddialar soruldu. Konuyla ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Kumbasar, "Bana Mehmet Ali Erbil ile ilgili soru sormayın. Bu olayın muhatabı ben değilim. Bana benim işimle ilgili soru sorun." dedi.



