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Neşeli Günler'in Ahmet'i şimdilerde ne yapıyor?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

Yeşilçam sinemasının en güzel filmlerinden biri kuşkusuz Adile Naşit, Münir Özkul, Oya Aydoğan gibi isimlerin oynadığı Neşeli Günler. Filmin çocuk yıldızlarından Yaman Coşkun yani Neşeli Günler'in Ahmet'i bakın şimdilerde neler yapıyor?

Neşeli Günler'in Ahmet'i şimdilerde ne yapıyor?

Neşeli Günler filmini izlemeyenimiz yoktur herhalde.

Arzu Film'in birbirinden önemli ustalar ile çektiği filmde, sadece birkaç filmde rol almış isimler de var elbette.

O isimlerden biri de Yaman Coşkun...

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1 Ocak 1961 doğumlu olan Yaman Coşkun, Yeşilçam'ın 70'li yıllarının çocuk oyuncularından yalnızca birisi.

İlk olarak Battal Gazi'nin İntikamı filminde Battal'ın oğlu Ali'nin küçüklüğünü canlandırdı.

Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri filminde küçük Prens Enrico, Kara Murat Fatih'in Fedaisi filminde Murat'ın küçüklüğüne hayat verdi.

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En fazla gözüktüğü ve çok iyi bir rol çıkardığı Neşeli Günler filminde Saadet Hanım'ın yanında kalan çocuklarından Ahmet rolünü canlandırdı.

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Sonraki yıllarda ABD'ye yerleşti, radyo yayıncılığı ve reklamcılık gibi alanlarda uzmanlaştı.

Yaman Coşkun'un şimdilerde ise ABD'de sahibi olduğu ajansın yöneticiliğini yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Neşeli Günler Yaman Coşkun yeşilçam

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