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Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

02.10.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neşeli Günler Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biridir. Yayınlandığı günden beri seyircilerin ilgisini kaybetmemiş unutulmaz yapımlardan biridir. Neşeli Günler filminin yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy yer aldı. Peki Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Neşeli Günler filminin başrollerinde Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen yer alıyor. Neşeli Günler filminde aile hikayesi işleniyor. 1978'de gösterime giren film 26 günde çekildi. Çekimler İstanbul Beyoğlu, Üsküdar, Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Peki Neşeli Günler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

NEŞELİ GÜNLER KONUSU NEDİR?

Turşuculuk yapan Kazım Efendi ve Saadet Hanım kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla beraber yaşarlar. Turşu suyu yüzünden devamlı kavga ederler. Bu kavga bir gün, ikilinin ayrılmasına neden olur. Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk eder. Saadet Hanım ise diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Aradan yıllar geçtikten sonra tesadüfen yolları kesişir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Efendi
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Halis Bey
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikâh Memuru
Nuri Tuğ - Kamil
Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin
Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı

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Adile Naşit Neşeli Günler filmi
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