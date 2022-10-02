Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Neşeli Günler filminin başrollerinde Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen yer alıyor. Neşeli Günler filminde aile hikayesi işleniyor. 1978'de gösterime giren film 26 günde çekildi. Çekimler İstanbul Beyoğlu, Üsküdar, Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Peki Neşeli Günler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

NEŞELİ GÜNLER KONUSU NEDİR?

Turşuculuk yapan Kazım Efendi ve Saadet Hanım kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla beraber yaşarlar. Turşu suyu yüzünden devamlı kavga ederler. Bu kavga bir gün, ikilinin ayrılmasına neden olur. Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk eder. Saadet Hanım ise diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Aradan yıllar geçtikten sonra tesadüfen yolları kesişir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Efendi

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Halis Bey

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikâh Memuru

Nuri Tuğ - Kamil

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin

Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı

