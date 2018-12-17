Nesli tükeniyor! Osmanlı süs tavukları 10 bin liradan satılıyor

İznik ilçesinde 15 yıldır süs tavuklarının yetiştiriciliğini yapan ve aynı zamanda Bursa Süs Tavukları Derneği üyesi Ali Aydemir, yetiştirdiği bu tavuklar ile Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından 2'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Süs Tavukları Yarışmasına katılacağını belirtti.

'100 YUMURTADAN 1 TANE CİVCİV ÇIKARABİLİYORDUK'

Aydemir, “Osmanlı Padişahları ve zamanın devlet erkânlarının yurtdışından gelen önemli ziyaretçilerine hediye edilen, kendi ırkımız, kendi milli tavuğumuz olan Osmanlı Sultan Tavukları zamanında Türkiye’den kayboldu. Biz bu tavukların yumurtalarını yurtdışından getirerek yeniden üretimi sağladık.

Aldığımız 100 yumurtadan ancak 1 tane civciv çıkabiliyordu ama biz şükürler olsun çoğaltmayı başardık. Bu hayvanlardan elimizde istediğimiz kadar var. Bu tavukların hem çevremize hem de bütçemize faydası var. Tavukların fiyatları 7 ile 10 bin TL arasında değişiyor” dedi. (DHA)





