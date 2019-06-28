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Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Tunceli'de görüntülendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 28.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Türkiye'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Keban Baraj Gölü'nde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Tunceli'de görüntülendi

Türkiye'de daha çok nehir ve akarsularda yaşayan su samuru bu kez baraj gölünde görüntülendi. Tunceli'nin Pertek ilçesinden Hozat ilçesine otomobiliyle giden Fatih Hare, Singeç köprüsü yakınlarında Keban Baraj Gölü kıyısında kayalıklar üzerinde su samuru gördü. Aracını durduran Hare bu nadir hayvanı cep telefonu ile görüntülemeyi başardı.

'KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Su samurunu görüntülediği için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Hare, "Arkadaşımla Hozat'a gidiyorduk. Keban Baraj Gölü kıyısındaki küçük bir kayalık üzerinde bir su samurunun güneşlendiği fark ettim. Arabayı durdurarak aşağı inerek kameraya kaydettim. Su samuru bizi fark edince kayalıklardan süzülerek baraj gölüne girip bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Görüntülediğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Keban Baraj Gölü hozat Tunceli su samuru

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