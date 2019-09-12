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Nesli tükenmek üzere! Böyle bulundu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 12.09.2019 21:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü.

Nesli tükenmek üzere! Böyle bulundu

Nurdağı-Gaziantep karayolunun 13 kilometresi Kömürler Mahallesi’nde, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Sırtlanı görenlerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından sırtlanı gömdü.

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep Nurdağı sırtlan

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