Nesli tükenmek üzereydi! Türkiye'de ilk kez o ilde görüldü!

Artvin'in Borçka ilçesinde doğa gezisi yapan amatör bir fotoğrafçı, nesli tükenme tehlikesi altındaki Güney Amerika balabanı (Botaurus pinnatus) kuşunu görüntüledi.

KISA SÜRE KALIP UZAKLAŞTI

Balıkla beslenen su kuşları familyasına ait olan bu nadir türün göç dönemi sırasında ilk kez Artvin'de görülmesi doğaseverlerde heyecana yol açtı. Kısa süre bölgede kalan kuş daha sonra alandan uzaklaştı.

Genellikle bataklık ve göl çevrelerinde yaşayan balaban, günün büyük bölümünü gizlenerek geçiriyor. Sessiz ve dikkat çekmeyen yapısıyla bilinen kuş, insanların kendisini fark etmesine nadiren izin veriyor.

