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Neslican Tay kimdir, ne kanseriydi, neden öldü? Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican beyazperdede!

27.01.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslican Tay ile ilgili araştırmalar Demir Kadın Neslican filminin bugün vizyona girmesinin ardından hız kazandı. Film, 4 kez yakalandığı kanserle olan mücadelesiyle tüm Türkiye'ye umut olan kanser aktivisti genç kızın yaşadığı süreci anlatıyor. Peki, Neslican Tay kimdir, ne kanseriydi, neden öldü? Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican beyazperdede. İşte detaylar...

Neslican Tay kimdir, ne kanseriydi, neden öldü? Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican beyazperdede!

Neslican Tay'ın hayat hikayesini ve yaşadığı zorlu hastalık sürecini anlatan Demir Kadın Neslican filmi vizyona girdi. Neslican Tay'ı filmde Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar'ın oturduğu filmin senaryosunu Nalan Merter Savaş kaleme aldı. Peki, Neslican Tay kimdir, ne kanseriydi, neden öldü?

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NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Tay eğitim hayatının büyük bir bölümünü Rize’de geçirdi. Rize’de ailesiyle birlikta yaşayan Neslican Tay 2017 yılında kansere yakalandığını öğrendi.

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NESLİCAN TAY NE KANSERİYDİ?

Üniversite sınavına 2 hafta varken aldığı hastalık haberi ve yoğun geçen tedavi süreci nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da hayatını yaşamak isteyen Tay Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazandı ve eğitim hayatına yeniden başladı.

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2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağının kesilmesine aldırış etmeyen Tay, sosyal medyadan yaptığı umut verici konuşmalarla bir anda sosyal medya fenomeni haline geldi.

NESLİCAN TAY NEDEN ÖLDÜ?

Tedavi süreci, hayatı ve yaşama olan bağlılığıyla birçok kişinin gönlünde taht kuran Tay, 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapan malign mezenşimal tümörüne bağlı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınan Neslican Tay çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül 2019 tarihinde vefat etmişti.

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21 yaşındayken hayata veda eden Tay’ın umut dolu sözleri sevenlerini ayakta tutmaya devam ediyor.

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