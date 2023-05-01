Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna sert yanıt! 'Gördüğüne neden inanmıyorsun?' Kadir Doğulu araya girdi

2016 yılında Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülendi. Görüntülerin ardından boşanma iddiası gündeme gelen çift, evliliklerinde sorun yaşamazken ele ele görüntü verdiler ve birlikte yurt dışına çıktı.

Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan-Bakü’ye giden ünlü çift Bakü Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı. Çift, söyleşide gelen bir soru üzerine gergin anlar yaşadı.

''GÖRDÜĞÜNE NEDEN İNANMIYORSUN?''

Bir katılımcının ihanet iddialarını sorması üzerine Neslihan Atagül " Bunu mu merak ediyorsunuz? Gördüğüne neden inanmıyorsun?” diye yanıt verince eşi Kadir Doğulu kendini tutamadı ve araya girdi.

"MEDENİ BİR CESARETLE SORU SORDUN, TAKDİR EDİLESİ"

Kadir Doğulu ise "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi. Hepinizi hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil. O sizin şahsiyetiniz şahitliği... Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz. 'Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?' diye sorabilirsin. Bu kadar doğru yanlış demeden, ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor diye sorabilirsin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Görüntülerin ardından Birsen Altuntaş'a açıklama yapan Doğulu, "Sosyal medya ilgi alanım değil" diyen Doğulu, mekanda sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" derken Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.



