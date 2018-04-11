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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinden milyonluk yatırım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 22:28 | Son Güncelleme

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, birlikte rol aldıkları reklamdan kazandıkları 1 milyon lirayla Kaz Dağları’nda arsa alıyor.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinden milyonluk yatırım!

Bir gözlük markasının yüzü olan Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu, anlaşmadan kazandığını toprağa yatırdı. Aşklarını 2016'da evlilikle taçlandıran ikiliden Atagül, "Kadir'le aynı projede yer almayı isterim" demiş ve bu dileğine kavuşmuştu.

35 BİN METREKARELİK ARSA
Bir İtalyan markasının yüzü olan ünlü çift, toplam 1 milyon lira karşılığında firma için objektif karşısına geçmişti. İkili, çekimlerden kazandığı ücretle İstanbul'da bir daire veya lüks bir otomobil almak yerine ömürlük yatırım yapmaya karar verdi.

neslihan

TERCİH KAZ DAĞLARI
Doğulu, eşiyle yer aldıkları projeden kazandığıyla Kaz Dağları'nda bir arsa almak için kolları sıvadı. Güzel eşini bu yatırım için ikna eden Doğulu'nun lokasyon olarak Çanakkale'nin Bayramiç ilçesini gözüne kestirdiği öğrenildi.

Kaz Dağları eteklerinde 35 dönüm bir arsa beğenen Doğulu'nun bu tercihinde ise doğa sevgisinin payı çok. Yakışıklı oyuncu, sık sık İstanbul yakınlarındaki ormanlık alanlara gidip buralarda kamp yapıyor.

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neslihan atagül kadir doğulu

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