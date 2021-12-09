Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz eylül ayında ekranlara veda eden Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Serra Arıtürk'le aşk yaşadığı iddia edilen Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu. Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Doğulu, ihanet iddiaları hakkında konuştu.

''SEVGİLİMİN YÜZÜNE BAKMADIM''

Kadir Doğulu, magazin basınını sarsan iddialara şu yanıtı verdi:

''Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim! Bunlar bir iddia! Sen her şeyi söylersin de ben bunu cevaplamakla vakit harcar mıyım acaba?" diyerek, hakkında çıkan haberlere sitem etti.

Onur Akay, Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile gizli bir birliktelik yaşadığını ve Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'yu terk ettiğini öne sürmüştü.

Serra Arıtürk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında kendisine yöneltilen ''Sence Kadir Doğulu'nun kariyerini baltalamakta senin de payın var mı?'' sorusuna, ''Aşkın Tarifi, benim oyunculuk kariyerimi başlatan iş. Kadir'in de imza attığı güzel işlerden biri olduğuna göre ve en çok sahneyi benle oynadığına göre, neden Kadir'e zararım olsun ki? Dizide benim yerimde başka biri olsaydı, başka bir enerji olurdu. Belki de benim gibi oynamazdı.'' yanıtını vermişti.



