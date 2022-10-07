Neslihan Atagül'ün Gecenin Ucunda dizisinde giydiği kıyafetler ve muadil olacak en özel ürünler

Sevilen oyuncuların birer moda ikonu hâline geldiği son dönemde oyunculuklarından çok kıyafetleri konuşuluyor. Kıyafetlerinden saç modellerine kadar her şey Meksika dalgası gibi hızla yayılıyor! Özellikle Neslihan Atagül, ilk bölümü yayınlanan Gecenin Ucunda dizisindeki stiliyle çok beğeniliyor. İzleyiciye düşen de oyuncudan ilham almak oluyor. Neslihan Atagül'ün dizide giydiği kıyafetlerin benzerlerini incelemeye hazırsanız böyle buyurun!

1. Siyahın vazgeçilmez büyüsüne kapılacaksınız: Koton V Yaka Kısa Kollu Mini Elbise

Koton V Yaka Kısa Kollu Mini Elbise hem günlük hayatta hem özel günlerde kullanabileceğiniz şahane bir seçenek. Kurtarıcı modeliyle "Her dolapta mutlaka olmalı!" dedirten elbiseyi aksesuarlarla her tarza uyarlayabilirsiniz. Elbisenin kruvaze yaka kesimi, hafif bir dekolte sunar. İddialı görünmenizi sağlayacak mini boyu sayesinde fiziğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Siyah mini elbiseyi taşlı aksesuarlar ve topuklu ayakkabılarla gece davetlerinde de giyebilirsiniz.

2. Vintage bir görünüm için en iyi seçenek: Trendyolmilla Taş Düğmeli Yelek

Trendyolmilla Taş Düğmeli Yelek, farklı tarzını gözler önüne sermek ve nostaljik rüzgârlar estirmek isteyenler için oldukça şık bir alternatif. Genellikle pantolon ceket takımlarının içinde görmeye alışık olduğumuz yelekle modern kombinler oluşturabilirsiniz. Klasik bir görünüm için aynı renkte kumaş pantolonları tercih edebilirsiniz. Kombininizi beyaz bir tişört ve kot pantolonla tamamlayarak arkadaşlarınızla kahve içmeye gidebilirsiniz.

3. Her dolapta mutlaka olmalı: Love My Body Önden Bağlamalı Erkek Yaka Gömlek

Love My Body Önden Bağlamalı Erkek Yaka Gömlek, özgün modeli ile oldukça şık. Gömleğin cool tarzınızı tamamlayacak detaylarıyla etkili bir görünüme imza atabilirsiniz. Sportif görünümünü dengelemek ve modele feminen bir yorum katmak için gömleğin içine bralet giyerek iddianızı ortaya koyabilirsiniz. Klasik bir tarz elde etmek istediğiniz durumlarda bacaklarınızı sımsıkı saran bir kalem etek ve siyah stilettolar giyerek baş döndüren şıklığa kavuşabilirsiniz.

4. Kombininizin en şık tamamlayıcısı: Happiness İstanbul Kadın Krem Saçaklı Ajurlu Crop Triko Hırka

Happiness İstanbul Kadın Krem Saçaklı Ajurlu Crop Triko Hırka ile kombinlerinizi en şık şekilde tamamlayabilir, sade ama şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Triko hırkayı hem bahar hem yaz aylarında tercih edebilir, kot şortlar ve basic tişörtler ile kombinleyerek havalı bir tarz oluşturabilirsiniz. Diz altına inen saçak detaylarıyla hareketlenen hırkayı günlük hayatta tercih edebilirsiniz. Taba, yeşil ve mavi gibi koyu renklerle tamamlayarak modeli ön plana çıkarabilirsiniz.

5. Her zaman şık olmak isteyenlere: LA-V Blazer Ceket Bej

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Kolayca kombinleyebileceğiniz LA-V Blazer Ceket'i günlük kullanımda ya da resmi davetlerde tercih edebilirsiniz. Ceketin kısa boyu sayesinde boyunuz daha uzun görünür. Yaka kesimi omuzlarınızı ön plana çıkarır. Sıcak yaz günlerinde, bahar akşamlarında ya da kışın kabanların altına tercih edebileceğiniz ceketle her zaman çok şık görüneceğinizden şüpheniz olmasın.

6. Kusursuz bir görünüme hazır olun: Armonika Kadın Koyu Yeşil Uzun Kollu Düz Gömlek

Armonika Kadın Koyu Yeşil Uzun Kollu Düz Gömlek, ilk bakışta bile görenleri kendine hayran bırakıyor. Dar kesime sahip modeliyle vücudunuzun güzelliğini ortaya çıkarıyor. Pantolonların, eteklerin, taytların üzerine giyebileceğiniz, yaz kış her mevsimde rahatça kullanabileceğiniz bu gömleğe mutlaka bir şans vermelisiniz.

7. Düzgün fiziğinizi ön plana çıkarın: Defacto Kot Pantolon

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Defacto Kot Pantolon, gardırobunuzun demirbaşı olacak nitelikte bir modele sahip. Üzerinizdeki duruşuna bayılacağınız ve hep giymek isteyeceğiniz harika bir pantolon. Casual kombinlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz model, bacaklarınızı sımsıkı sarar ve çok daha ince görünmesini sağlar. Açık mavi tonundaki yüksek bel pantolonu sportif bir tarz oluşturmak için tişört ve kazaklar ile tamamlayabilirsiniz.

8. Bir kuğu gibi zarif görünün: Berfuğ Kıran Düşük Kollu Straplez Kısa Elbise

Berfuğ Kıran Düşük Kollu Straplez Kısa Elbise, özel günlerde kurtarıcınız olacak muhteşem bir parça. Model, düşük omuzları ile romantik bir görünüm kazanıyor. Elbisenin nostaljik duruşunu dengeleyen straplez kesimiyle iddialı bir görünüme imza atabilirsiniz. Casual bir görünüm için elbiseyi spor ayakkabılarla kombinleyebilir, tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Görünümünüzü tamamlamak için gümüş takıları tercih edebilirsiniz.

9. Hem rahat hem havalı: Koton Yüksel Bel Cigarette Pantolon

Koton Yüksel Bel Cigarette Pantolon, havalı tarzınızı tamamlamak ve kendinizi gün boyu konforlu hissetmek için harika bir alternatif. Pamuklu kumaşı sayesinde rahatlık sunan pantolonla farklı tarzlar ortaya çıkarabilirsiniz. Belinin altındaki dikiş detaylarıyla farklı bir stil yakalayan modeli renkli kemerlerle kullanabilirsiniz. Lastikli beliyle ekstra konfor sağlayan ve cep detaylarıyla daha sportif bir forma giren taş rengi pantolonu, vintage yelekler ve basic tişörtler ile kombinleyebilirsiniz.

10. Hem şık hem ciddi bir görünüm: Trendyolmilla Lacivert Kemerli Cep Detaylı Elbise

Trendyolmilla Lacivert Kemerli Cep Detaylı Elbise, hem klasik hem modern bir duruşa sahip olmak için özel olarak üretilmiş gibi duruyor. Şıklığı detaylarında saklı lacivert elbiseyi iş hayatınızda tercih edebilir, iddialı aksesuarlarla güçlendirebilirsiniz. Elbisenin kemerli modeli sayesinde belinizi daha ince gösterebilirsiniz. Oldukça zarif bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak elbiseyi her mevsim kullanabilir, hem çizmelerle hem spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.



