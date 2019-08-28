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Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a romantik mesaj

Kubra Akalın Kubra Akalın
ÜNLÜLER  | 28.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisiyle popülerliğine popülerlik katan Engin Altan Düzyatan'a eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik mesaj...

Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a romantik mesaj

5 yıl önce oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturan Neslişah Alkoçlar, evliliklerinin 5'inci yılını Instagram'a yazdığı duygusal bir mesajla kutladı.

Eşi ile bir fotoğrafını paylaşan Neslişah Alkoçlar altına bu notu düştü:

Benim canım sevgilim, en yakın arkadaşım, ruh eşim! Ne de güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek. Sen gülünce her şey güzel, her şey olması gerektiği gibi... Nice nice 5 yıllarımıza, her geçen gün büyüyen bir aşkla,heyecanla.. Seni çok seviyorum...

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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar

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