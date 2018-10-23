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Nesrin Cavadzade Cannes'da stiliyle dikkatleri üzerine çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta MİPCOM fuarı için Cannes'a giden Nesrin Cavadzade, orada kaldığı süre boyunca stiliyle beğeni topladı.

Nesrin Cavadzade Cannes'da stiliyle dikkatleri üzerine çekti

Bu yıl 34’üncü kez Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MİPCOM’a ülkemizden de pek çok oyuncu katıldı. Bu isimlerden biri de Nesrin Cavadzade…

Cannes’da kaldığı sürece stiliyle ve güzelliğiyle Fransızlar’ı büyüleyen ünlü oyuncu şehrin sokaklarının tadını çıkardı.

Yurtdışında yapımcıların favori oyuncuları arasında yer alan Cavadzade, son olarak İspanyol yapımı “El Desentierro” adlı sinema filminde başrolde oynadı.

Yakında Türkiye ve dünyada bir çok ülkede vizyona girecek filminin heyecanını yaşayan Cavadzade, Cannes’daki seksi stiliyle de göz doldurdu…


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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade cannes

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