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  4. Nesrin Cavadzade'den birbirinden iddialı tatil pozları nefes kesti! Sosyal medyada yorum yağdı

Nesrin Cavadzade'den birbirinden iddialı tatil pozları nefes kesti! Sosyal medyada yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.06.2024 17:21
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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu son olarak tatil pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü güzelin mavi mayosuyla verdiği birbirinden cesur pozlara takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Nesrin Cavadzade'den birbirinden iddialı tatil pozları nefes kesti! Sosyal medyada yorum yağdı

Nesrin Cavadzade 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye','Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi dizilerde yer almıştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Nesrin Cavadzade, yaz sezonu erken açmıştı.

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Şimdilerde peş peşe tatil pozlarını paylaşan Cavadzade'nin birbirinden cesur pozları sosyal medyada gündem oluyor.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Son olarak mavi mayosuyla objektif karşısına geçen ünlü güzelin kusursuz fiziğine bir bakan bir daha baktı. Fit vüdunu gözler önüne seren güzel oyuncuyla takipçileri de kayıtsız kalamadı.

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Cavadzade'nin parlak mayolu paylaşımına, "Çok güzelsin", "Fiziği çok güzel", "Çok çekicisin" gibi yorumlar geldi.

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Nesrin Cavadzade
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