Nesrin Cavadzade'nin menajerinden La Casa De Papel açıklaması

Üçüncü sezonu ile Netflix seyircilerinin karşısına çıkacak olan La Casa De Papel'de 'İstanbul' karakterinin görüşmeleri devam ediyor.

'İstanbul' karakteri ile Netflix'in popüler dizisi La Casa De Papel'e dahil olacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade'nin menajeri, seyircileri heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Menajer Selin Kök, görüşmelerin olduğuna dair çıkan haberleri doğruladı.

İlk olarak İspanya’nın Antena 3 kanalında yayına girerek yerel bir popülariteye ulaşan, Netflix’te yayınlanmasının ardından ise dünya çapında üne kavuşan La Casa De Papel dizisinin 3. sezonu ile ekranlara geri döneceği geçtiğimiz Mayıs ayında açıklanmıştı.

La Casa De Papel’de ana karakterleri kendi isimleri yerine şehir isimleri kullanıyordu. 3. sezonunun çekileceğinin açıklanmasının ardından diziye ‘İstanbul’ karakterinin dahil olacağı söylentileri ise Türk seyircileri fazlasıyla heyecanlandırmıştı.

İstanbul karakterini canlandıracağı iddia edilen isim ise Azeri asıllı Türk oyuncu Nesrin Cavadzade’den başkası değil. Söylentiler hakkında Netflix kanadından henüz bir açıklama yapılmazken 35 yaşındaki oyuncunun menajeri Selin Kök, söylentileri doğruladı: