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Nesrin Cavadzade'nin son paylaşımı hayranlarından tam not aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 00:03 | Son Güncelleme

Netflix'in dünyaca ünlü dizisi La Casa De Papel'in yeni sezonunda rol alacağı iddia edilen güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin son paylaşımına on binlerce beğeni geldi.

Nesrin Cavadzade'nin son paylaşımı hayranlarından tam not aldı

Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı da en sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Güzel oyuncunun son paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade, göğüs dekoltesiyle hayranlarından tam not aldı.

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LA CASA DE PAPEL DİZİSİNDE ROL ALACAK MI?
Nesrin Cavadzade'nin La Casa De Papel'in yeni sezonunda İstanbul karakterini canlandıracağı iddia ediliyor. Ünlü oyuncunun menajeri de görüşmelerin olduğuna dair çıkan haberlerini doğrulayarak, "Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı." demişti.

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Nesrin Cavadzade dekolte bizim hikaye La Casa De Papel

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