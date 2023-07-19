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Nesrin Cavadzade plajda kimseyi umursamadı! Bikini üstünü çıkarıp...

19.07.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da tatil yapan Nesrin Cavadzade, sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı. Sosyal medyada iddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu güneşlenirken kimseyi umursamayın bikini üstünü çıkardı.

Yasak Elma dizisiyle son olarak ekrana gelen Nesrin Cavadzade, Bodrum'da tatilini sürüyor.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı.

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Ardından denizden çıkan Nesrin Cavadzade, iskeleye uzanarak güneşlenmeye başladı. Güzel oyuncu sıcaktan ve güneşin yanığı korkusundan olacak ki bikini üstünü çıkarmaya karar verdi.

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Magazin D'nin haberine göre güzel oyuncu kimseyi umursamadan üstünü çıkardı ve üstsüz şekilde bir süre sere serpe uzanıp güneşlendi.

Ekran Alıntısı

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