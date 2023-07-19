Nesrin Cavadzade plajda kimseyi umursamadı! Bikini üstünü çıkarıp...

Yasak Elma dizisiyle son olarak ekrana gelen Nesrin Cavadzade, Bodrum'da tatilini sürüyor.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı.

Ardından denizden çıkan Nesrin Cavadzade, iskeleye uzanarak güneşlenmeye başladı. Güzel oyuncu sıcaktan ve güneşin yanığı korkusundan olacak ki bikini üstünü çıkarmaya karar verdi.

Magazin D'nin haberine göre güzel oyuncu kimseyi umursamadan üstünü çıkardı ve üstsüz şekilde bir süre sere serpe uzanıp güneşlendi.





