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Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya yıkıldı! "Sen Şahika'sın kendine gel"

09.06.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade şarkı çıkardı. Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Cavadzade Umut Timur ile düet yaptı. Ünlü ismin performansı sosyal medyayı ikiye böldü.

Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya yıkıldı! "Sen Şahika'sın kendine gel"

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Güzelliği ile de büyük beğeni toplayan Cavadzade şarkı çıkardı.

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Umut Timur ile düet yapan Cavadzade Çarçur isimli şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü isme olumlu ve olumsuz yorumlar yapıldı. Cavadzade’nin bazı takipçileri "Sen Şahika'sın kendine gel", "Olmuş mu sence" derken bazı takipçileri ise "Kendi güzel sesi güzel", "Her yetenek mi olur bir insanda" yorumunu yaptı.

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Nesrin Cavadzade sosyal medya Oyuncu karakteri

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