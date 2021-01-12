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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk pozları!

12.01.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk pozları!

Birkaç ay önce aşklarını ilan eden Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor. Oyuncu çiftten yeni pozlar geldi.

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

Çiftten Nesrin Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan ile romantik pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Cavadzade, paylaşımlarına da "Amore" (aşk) notunu düştü.

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Oyuncu aşıkların fotoğraflarına hayranlarından büyük ilgi gördü. 300 binden fazla beğeni, 10 binden fazla da yorum aldı.

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