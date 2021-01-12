Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk pozları!

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.
Çiftten Nesrin Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan ile romantik pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Cavadzade, paylaşımlarına da "Amore" (aşk) notunu düştü.
Oyuncu aşıkların fotoğraflarına hayranlarından büyük ilgi gördü. 300 binden fazla beğeni, 10 binden fazla da yorum aldı.
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