Netflix akıllı indirme özelliği iPhone ve iPad’e geldi!

Netflix uygulaması güncellenerek gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl mobil cihazlar için indirme özelliğini kullanıma sunan Netflix, bugün ise karşımıza akıllı indirme özelliği ile çıktı. Peki, Netflix’in akıllı indirme özelliği nedir ve nasıl çalışıyor?

App Store’da yayınlanan son güncelleme ile Netflix’in ayarlar bölümüne Akıllı İndirme adında bir opsiyon ekleniyor. Akıllı İndirme özelliğini açtığınızda; indirmiş olduğunuz dizinin, izlediğiniz bölümleri otomatik olarak siliniyor ve yerine yine otomatik olarak yeni bölümleri indiriliyor.

Akıllı indirme özelliğini açtığınızda hücresel verinizden veri kullanımı olacak diye korkmayın. Bu özellik sadece Wi-Fi ağına bağlandığınızda devreye giriyor. Oldukça başarılı çalışan bu özelliği özellikle çevrimdışı dizi izleyenlerin mutlaka aktif etmesini tavsiye ediyoruz.

İzlediğiniz bölümlerin yerine yenilerinin indirilmesi oldukça hayat kolaylaştıran bir özellik diyebilirim. Bu özelliği kullanmak için Netflix’i App Store’dan güncellemeniz yeterli olacaktır.

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