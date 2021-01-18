Netflix Bir Denizaltı Hikayesi oyuncuları kimler? Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu nedir? Bir Denizaltı Hikayesi dizisi ne zaman başlayacak?

Popüler dijital platform Netflix merakla beklenen yeni Türk dizisi Bir Denizaltı Hikayesi için geri sayıma başladı. Yerli dizinin yayınına ilişkin bilgiler henüz kesinleşmemişken Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi odağı oldu. Yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik’in oturduğu dizinin senaryosunu ise Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı kaleme alacak. Peki Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Dünyayı etkileyen bir felaket sonrası, bir bilim ekibinin yaşananları araştırmak için askeri denizaltısına binerek bir yolculuğa çıkmasını anlatan “Bir Denizaltı Hikayesi”nde Kıvanç Tatlıtuğ da Arman adlı dalış eğitmeni ve aynı zamanda deniz biyoloğu olan özgür ruhlu bir karakteri canlandırıyor. Arman’ın önderliğindeki bilim ekibi yaşananlarının nedenini araştırırken bir yandan da denizaltının gerçek görevini bulmaya koyuluyor.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALACAK?

Bir Denizaltı Hikayesi’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’nin paylaşacağı konuşuluyor. Bilim kurgu türünde yayınlanacak yapımın 2021 yılı içerisinde Netflix’te yayınlanması bekleniyor.

