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Netflix, bundan sonra her hafta Top10 listesi yayınlayacak

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TEKNOLOJİ  | 17.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Dijital video içeriği konusunda alanında rakipsiz olan Netflix, önemli bir yeniliğe imza atmak üzere.

Netflix, bundan sonra her hafta Top10 listesi yayınlayacak

Bilindiği üzere dijital içerik platformu, kullanıcıların gizliliği konusunda gereksiz tabulara sahip. Örneğin bir diziyi ya da programın kaç kişinin izlediğini ya da kaç kişinin takip ettiğini görmek mümkün değil. Milattan kalma 5 yıldızlı derecelendirme modülünün yer aldığı içerikler, kullanıcıları doğru şekilde bilgilendirmekten biraz uzak.

Fakat önümüzdeki dönemde gelecek olan önemli bir yenilik, Netflix’te tüm taşları yerinden oynatabilir. Zira bundan sonra, platform üzerinde en çok izlenen dizi, film ya da programlar haftanın Top10 listesinde yayınlanacak. Böylece kullanıcılar hangi içeriklerin daha popüler olduğunu da rahatlıkla öğrenebilecekler.

Şimdilik beta aşamasında olan bu yenilik ilk olarak İrlanda ve İngiltere’de başlayacak. Sonrasında ise bu özelliğin tüm ülkelerde devreye sokulması planlanıyor. En çok izlenen diziler, sosyal medya (Twitter, Instagram vs.) aracılığıyla paylaşılacak. Böylece aboneliği olmayanlar da en popüler içerikleri rahatlıkla öğrenebilecekler.

Ayrıca bir içeriğin izlenmiş sayılması için en az yüzde 70’lik kısmının tamamlanması gerektiğini de belirtelim. Örneğin izleyici 100 dakikalık bir dizinin 70 dakikasını izlemezse bu izlenme sayısına dahil edilmeyecek.

Netflix tarafından alınan bu kararın son derece doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım ülkemizde en çok takip edilen içerikler hangileriymiş? Bunu yakında öğrenebileceğiz.

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Netflix top10 listesi

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