Netflix'den Black Mirror için 5. sezon açıklaması

Dünya çapında büyük bir seyirci kitlesi edinen bilimkurgu antolojisi dizisi ‘Black Mirror’ın beşinci sezonu geliyor. Aralık ayında yayınlanan dördüncü sezonun ardından yeni sezonun yayın tarihi ve bölüm sayısı ise henüz açıklanmadı.

Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Michaela Coel, Andrea Riseborough, Andrew Gower, Kiran Sonia Sawar, Georgina Campbell, Joe Cole, George Blagden, Maxine Peake, Jake Davies, Clint Dyer, Douglas Hodge, Letitia Wright ve Babs Olusanmokun’ın yer aldığı dördüncü sezonun ardından beşinci sezon bölümlerinde kimlerin rol alacağı bilinmiyor.

Netflix’in en popüler dizilerinden olan ‘Black Mirror’ her bölümünde farklı bir hikaye anlatarak, teknolojinin hayatımıza etkilerini iğneleyici ve sürükleyici bir dille yansıtıyor.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan İngiliz TV dizisi, insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor. Black Mirror, üçüncü sezon bölümü ‘San Junipero’ ile 2017 yılında iki Emmy ödülü kazanmıştı.

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